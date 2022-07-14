13 yıl hapis cezası vardı, bağ evinde yakalandı - Son Dakika
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13 yıl hapis cezası vardı, bağ evinde yakalandı

14.07.2022 13:12
13 yıl hapis cezası vardı, bağ evinde yakalandı

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde 13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs, jandarma ekiplerince bağ evinde yakalandı.

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde 13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs, jandarma ekiplerince bağ evinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karapürçek İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ve Sakarya il Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT dedektifleri, hakkında 13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan T.K.'nin (38), Kanlıcay Mahallesi Karakuz Yaylası'ndaki bağ evinde saklandığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, şahsı, bağ evinin yanında bulunan çardakta düzenlendikleri operasyon neticesinde yakalayarak gözaltına aldı. İşlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen T.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

Karapürçek, Jandarma, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 13 yıl hapis cezası vardı, bağ evinde yakalandı - Son Dakika

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