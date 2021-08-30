Üye Girişi
Kayseri'de 13 yıl 9 aya mahkum firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de 13 yıl 9 aya mahkum firari hükümlü yakalandı

30.08.2021 13:44
Kayseri'de 13 yıl 9 aya mahkum firari hükümlü yakalandı, System.String[]

Kayseri'de "dolandırıcılık" suçundan hakkında 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanıp cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de "dolandırıcılık" suçundan hakkında 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanıp cezaevine teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "dolandırıcılık" suçundan hakkında 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü L.A'nın, Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'nde kaldığı bir rezidansa operasyon düzenledi.

Yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek cezaevine konuldu.

Kayseri'de 13 yıl 9 aya mahkum firari hükümlü yakalandı
Kayseri'de 13 yıl 9 aya mahkum firari hükümlü yakalandı
Kayseri'de 13 yıl 9 aya mahkum firari hükümlü yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de 13 yıl 9 aya mahkum firari hükümlü yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Genç eldivenin başarısı göz dolduruyor! Fenerbahçe kalecisi Altay, Rüştü Reçber'den sonra bir ilke imza attı 15:02 Genç eldivenin başarısı göz dolduruyor! Fenerbahçe kalecisi Altay, Rüştü Reçber'den sonra bir ilke imza attı Son dakika! Gizemi büyük merak konusu olan monolit, Göbeklitepe'den sonra Diyarbakır'da tekrar görüldü 14:55 Son dakika! Gizemi büyük merak konusu olan monolit, Göbeklitepe'den sonra Diyarbakır'da tekrar görüldü Son dakika haber: Sokakta, simit sattığı arabanın arkasında ölü bulundu 14:35 Son dakika haber: Sokakta, simit sattığı arabanın arkasında ölü bulundu
Son Dakika! Süper Lig'de hocaların göz yaşına bakılmıyor! Göztepe, teknik direktör Ünal Karaman'la yolları ayırdı 14:29 Son Dakika! Süper Lig'de hocaların göz yaşına bakılmıyor! Göztepe, teknik direktör Ünal Karaman'la yolları ayırdı Son dakika... Hacı Sabancı'nın müstakbel eşi Nazlı Kayı'nın acı günü! Üvey babasının ölümüyle yıkılıp, düğünü erteledi 13:58 Son dakika... Hacı Sabancı'nın müstakbel eşi Nazlı Kayı'nın acı günü! Üvey babasının ölümüyle yıkılıp, düğünü erteledi Son dakika! Polis memuru, iki aracın arasına sıkıştı! Korkutan kaza anı saniye saniye kamerada 13:48 Son dakika! Polis memuru, iki aracın arasına sıkıştı! Korkutan kaza anı saniye saniye kamerada
Bolu'da Zafer Bayramı coşkusu! Mavi berelilerin yürüyüşü dakikalarca alkışlandı 13:17 Bolu'da Zafer Bayramı coşkusu! Mavi berelilerin yürüyüşü dakikalarca alkışlandı Son Dakika | Kasalar dolusu kabağı çöpe atan kişiden savunma: Kabaklar çürümüştü 12:37 Son Dakika | Kasalar dolusu kabağı çöpe atan kişiden savunma: Kabaklar çürümüştü

Son Dakika Haberleri
15:01 Genç eldivenin başarısı göz dolduruyor! Fenerbahçe kalecisi Altay, Rüştü Reçber'den sonra bir ilke imza attı
14:57 Ünlü şarkıcıdan korkutan kaza! Kıraç, konser için sahneye çıkarken yere düştü
14:54 Son dakika! Gizemi büyük merak konusu olan monolit, Göbeklitepe'den sonra Diyarbakır'da tekrar görüldü
14:37 Son dakika haber: ABD'de sıcak hava ile rüzgarın birleşmesi alev hortumları oluşturdu! O anlar kaydedildi
14:34 Son dakika haber: Sokakta, simit sattığı arabanın arkasında ölü bulundu
14:32 Son dakika.. DSÖ'nün uyarısı korkuttu: 1 Aralık'a kadar Avrupa kıtasında koronavirüse bağlı 236 bin kişi ölebilir
14:29 Son Dakika! Süper Lig'de hocaların göz yaşına bakılmıyor! Göztepe, teknik direktör Ünal Karaman'la yolları ayırdı
13:51 Son dakika.. Transfer gelmeyince taraftar ayağa kalktı! Pereira'ya sahip çıkan taraftarlar, Ali Koç'a istifa çağrısında bulundu
13:36 Son dakika: Kara Kartal, Umut Meraş'ı KAP'a bildirdi! Görüşmeler başladı
13:16 Bolu'da Zafer Bayramı coşkusu! Mavi berelilerin yürüyüşü dakikalarca alkışlandı
Son Dakika: Kabil Havalimanı'na bu sabah yapılan roketli saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi Son Dakika: Kabil Havalimanı'na bu sabah yapılan roketli saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi         
15:09
Ünlü şarkıcıdan korkutan kaza! Kıraç, konser için sahneye çıkarken yere düştü Ünlü şarkıcıdan korkutan kaza! Kıraç, konser için sahneye çıkarken yere düştü         
14:58
Son dakika haber: ABD'de sıcak hava ile rüzgarın birleşmesi alev hortumları oluşturdu! O anlar kaydedildi Son dakika haber: ABD'de sıcak hava ile rüzgarın birleşmesi alev hortumları oluşturdu! O anlar kaydedildi         
14:38
Son dakika.. DSÖ'nün uyarısı korkuttu: 1 Aralık'a kadar Avrupa kıtasında koronavirüse bağlı 236 bin kişi ölebilir Son dakika.. DSÖ'nün uyarısı korkuttu: 1 Aralık'a kadar Avrupa kıtasında koronavirüse bağlı 236 bin kişi ölebilir         
14:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos tebriklerini ''Mülteci Çocuk'' tablosu önünde kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos tebriklerini ''Mülteci Çocuk'' tablosu önünde kabul etti         
14:18
Son dakika.. Transfer gelmeyince taraftar ayağa kalktı! Pereira'ya sahip çıkan taraftarlar, Ali Koç'a istifa çağrısında bulundu Son dakika.. Transfer gelmeyince taraftar ayağa kalktı! Pereira'ya sahip çıkan taraftarlar, Ali Koç'a istifa çağrısında bulundu         
13:51
Hande Erçel, rol arkadaşını sildi! Eski sevgilisi Murat Dalkılıç ile aşk yaşamaya başlayan Sitare Akbaş'ı takipten çıktı Hande Erçel, rol arkadaşını sildi! Eski sevgilisi Murat Dalkılıç ile aşk yaşamaya başlayan Sitare Akbaş'ı takipten çıktı         
13:44
Son dakika haber | Alpaslan Öztürk, A Milli Takım'ın aday kadrosuna girdi Son dakika haber | Alpaslan Öztürk, A Milli Takım'ın aday kadrosuna girdi         
13:14
Son dakika: Afganistan televizyonunda önemli anlar! Taliban üyeleri ellerinde silahla kamer karşısına geçti Son dakika: Afganistan televizyonunda önemli anlar! Taliban üyeleri ellerinde silahla kamer karşısına geçti         
12:02
13 yıl önce yanan ormanlık alandan gelen görüntü umut oldu! Yeni bir orman oluşmuş 13 yıl önce yanan ormanlık alandan gelen görüntü umut oldu! Yeni bir orman oluşmuş         
10:55
Taliban sözcüsüyle yayın yaparak gündem olmuştu! Afgan sunucunun ülkeden kaçtığı öğrenildi Taliban sözcüsüyle yayın yaparak gündem olmuştu! Afgan sunucunun ülkeden kaçtığı öğrenildi         
10:20
Metroda utanç veren anlar! İki bacağını açıp cinsel organını çeken kadına tepki çığ gibi Metroda utanç veren anlar! İki bacağını açıp cinsel organını çeken kadına tepki çığ gibi         
23:21
3 gündür her yerde aranan 22 yaşındaki genç kadın, arkadaşında çıktı 3 gündür her yerde aranan 22 yaşındaki genç kadın, arkadaşında çıktı         
23:02
Tam 300 kilo ağırlığında! Ava çıkan balıkçılar tarafından fark edilen ölü fok, iş makinesiyle sudan çıkarıldı Tam 300 kilo ağırlığında! Ava çıkan balıkçılar tarafından fark edilen ölü fok, iş makinesiyle sudan çıkarıldı         
22:44
Samet Aybaba ayrılığının arkasındaki Balotelli gerçeğini ilk kez anlattı! Çalışılacak ortam kalmamış Samet Aybaba ayrılığının arkasındaki Balotelli gerçeğini ilk kez anlattı! Çalışılacak ortam kalmamış         
22:22
Masaj salonunda kızlarla yakalanan muhtarlar kendilerini savundu: Biz ikamet kontrolü için gittik Masaj salonunda kızlarla yakalanan muhtarlar kendilerini savundu: Biz ikamet kontrolü için gittik         
20:25
Alemin Kralı'nın Oben'i sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla kendisine hayran bıraktı Alemin Kralı'nın Oben'i sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla kendisine hayran bıraktı         
19:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2021 15:19:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri'de 13 yıl 9 aya mahkum firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement