13 yıl hapse mahkum olan firari yakalandı - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde hakkında 10 ayrı suçtan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, jandarma tarafından yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Tarsus İlçe Jandarma ekipleri yaptıkları çalışma sonunda, Akgedik Mahallesindeki bir eve yaptığı operasyonda, Beylice Mahallesinde 200 kilo et çalma olayına karışan hırsızlık şüphelisi olarak aranan ve 10 ayrı suçtan hakkında toplamda 13 yıl kesilmiş hapsi bulunan E.S. adlı kişi yakaladı.



Gözaltına alınan E.S.'nin jandarmadaki işlemlerin ardından adliye sevk edileceği öğrenildi. - MERSİN