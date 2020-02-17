13 yıl hapse mahkum olan firari yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 13 yıl hapse mahkum olan firari yakalandı - Son Dakika

13 yıl hapse mahkum olan firari yakalandı

6 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde hakkında 10 ayrı suçtan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, jandarma tarafından yakalandı.

13 yıl hapse mahkum olan firari yakalandı, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde hakkında 10 ayrı suçtan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, jandarma tarafından yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Tarsus İlçe Jandarma ekipleri yaptıkları çalışma sonunda, Akgedik Mahallesindeki bir eve yaptığı operasyonda, Beylice Mahallesinde 200 kilo et çalma olayına karışan hırsızlık şüphelisi olarak aranan ve 10 ayrı suçtan hakkında toplamda 13 yıl kesilmiş hapsi bulunan E.S. adlı kişi yakaladı.


Gözaltına alınan E.S.'nin jandarmadaki işlemlerin ardından adliye sevk edileceği öğrenildi. - MERSİN

Jandarma, Mersin, Tarsus, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 04:22 Kaynak: İHA
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