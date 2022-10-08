13 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler tarafından Kocasinan ilçesine bağlı Yıldızevler Mahallesi'nde yapılan çalışmalarda, hakkında adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. yakalandı.

Kayseri 'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

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