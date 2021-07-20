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13 yıl önce kansere yakalandığını itiraf etti! - Son Dakika

13 yıl önce kansere yakalandığını itiraf etti!

20.07.2021 12:10
13 yıl önce kansere yakalandığını itiraf etti!, System.String[]

Serdar Ortaç'la ilişkisine nokta koyan şarkıcı Seçil Gür'ün, 13 yıl önce rahim ağzı kanserine yakalandığı ortaya çıktı. Gür, hastalık sürecini ve kanseri nasıl yendiğini ilk kez anlattı. İşte detaylar...

Serdar Ortaç ile bir dargın bir barışık süren ilişkisini geçtiğimiz aylarda noktalayan Seçil Gür, daha önce kansere yakalandığını açıkladı.

İşte Seçil Gür'ün açıklamaları:

"Ablam aradı bundan tam 13 yıl önce... 'Seçil sakin ol bitanem annemin rahiminde portakal büyüklüğünde bir kist var' dedi. Telefon elimden düştü o an... Ablam bağırıyor, 'Seçil Seçil kendine gel kötü huylu değildir belki...Kist alındı temiz çıktı rahim ve yumurtalığı alındı.

'Ama anneannem, dedem ve dayım hepsi kanser illetinden gözlerini yummuşlar hayata. Neyse ameliyat günü geldi çattı. Annemin ameliyata hazırlandığı esnada hemşireler 'kalp ameliyatındaki hastamıza acil A rh+ kan aranmaktadır' diye anons yaptı.

"BİR ANDA KANAMAM BAŞLADI"

Kan vermek istedim. (O kanın kullanılamadığını sonradan öğrendim crp'm tavanmış) Sonrasında odaya çıktım, ablamla ağlaşırken benim bir anda kanamam başladı. Normalin dışında 6 aydır süregelen bir şeydi. Ablamın kolumu sıktığını hatırlıyorum 'gel göstereceğiz dokora!' Dedim saçmalama annemi alacak şimdi ameliyata...

"RAHİM AĞZI KANSERİ OLDUĞUMU ÖĞRENDİM"

Neyse uzun lafın kısası doktorum muayene etti ve 4. evre gözle görülür rahim ağzı kanseri teşhisini annemi ameliyata almadan öğrendik. Sonra tüm doktorları dolaştım. Süreç anlatmakla bitmez. Sonunda tüm doktorlar "Rahimin alınacak" dedi. Bir kişi hariç: Fuat Demirkıran... 'Daha çocuksun eğer kabul edersen dünyada 700 kişiye yapılmış organ koruma deneyeceğiz' dedi.

"ALLAH NE YAZDIYSA O OLUR"

Ameliyatım 10,5 saat sürdü, lenflerim alınd. 2 yıl sonra bir ameliyat daha aynı yerden 25 cm karnım boydan boya... Nasıldın ne hissetin diye sorarsanız 'hiç' dedim. "3 yaşındaki çocuk lösemi oluyor. Allah ne yazdıysa o olacak Seçil..." dedim içimden...

Bizler şanslıydık belki ama bize göre şanssız dediklerimiz yaradana kavuştu. Şer ve hayırı yalnızca Allah bilir. Daha sonra annemin rahim ve yumurtalığı alındı. Benimde sağlık durumum gayet iyi. Bugünümze şükürler olsun." (POSTA)

13 yıl önce kansere yakalandığını itiraf etti!
13 yıl önce kansere yakalandığını itiraf etti!
13 yıl önce kansere yakalandığını itiraf etti!
13 yıl önce kansere yakalandığını itiraf etti!
13 yıl önce kansere yakalandığını itiraf etti!
13 yıl önce kansere yakalandığını itiraf etti!

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin 13 yıl önce kansere yakalandığını itiraf etti! - Son Dakika Magazin


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