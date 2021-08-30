13 yıl önce yanan ormanlık alandan gelen görüntü umut oldu! Yeni bir orman oluşmuş - Son Dakika

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından "#YeşilVatan" etiketiyle yapılan paylaşımda, "Bu orman, 2008 yılında çıkan yangınlarda kül olmuştu. Hepsi küllerinden yeniden doğdu. Yanan ormanlarımızı en kısa sürede, en ideal yöntemlerle yeşillendirmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

BÖLGENİN ÇEHRESİ DEĞİŞTİ

Fotoğraflarda bölgenin çam fidanlarıyla kaplandığı ve yemyeşil bir görüntüye kavuştuğu görülüyor.

İşte paylaşılan o fotoğraflar;