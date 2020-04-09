Son Dakika › Magazin › 13 yıl önceki klibinde yastıktan elbise yapmış - Son Dakika Magazin
13 yıl önceki klibinde yastıktan elbise yapmış
6 saat önce
Sosyal medya hesabında 'Yıkıldı Duvarlarım' albümünün 'Yastık' şarkısına çekilen klipten bir sahneyi paylaşan Özerk, pembe bir yastıktan elbise yaparak o yıllarda dün ortaya atılan challenge'ı gerçekleştirdiklerine dair atıfta bulundu.
Sosyal medya hesabında 'Yıkıldı Duvarlarım' albümünün 'Yastık' şarkısına çekilen klipten bir sahneyi paylaşan Özerk, pembe bir yastıktan elbise yaparak o yıllarda dün ortaya atılan challenge'ı gerçekleştirdiklerine dair atıfta bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 05:12
Son Dakika Süleyman Soylu'dan Emniyet Teşkilatı'na anlamlı jest Galatasaraylı Rus güzel Victoria Lopyreva, huzuru yogada buldu Fahriye Evcen, yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti Korona virüs tedavisi gören Dilan Çıtak Tatlıses'e moral konseri