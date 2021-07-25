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13 yıl önceyi hatırlattı! Koronavirüsün vurduğu esnaf dirilmek için aynı yardımı bekliyor - Son Dakika

13 yıl önceyi hatırlattı! Koronavirüsün vurduğu esnaf dirilmek için aynı yardımı bekliyor

25.07.2021 13:49

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, korona salgını sürecinden etkilenen esnaf ve sanatkarların yeniden ayağa kaldırılması için 13 yıl önce yapıldığı gibi faizsiz ve uzun vadeli can suyu kredisi verilmesini talep etti. Palandöken yaptığı açıklamada, "Sıkıntılı sektörlerdeki esnafımız yapılandırmaya rağmen birikmiş borçlarını, SSK ve Bağ-Kur primlerini ödeyemiyor. Esnafa sağlanan her türlü desteğin ekonominin çarklarını döndürdüğü ve piyasaya olumlu yansıdığı unutulmamalı" ifadelerini kullandı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, salgın kısıtlamalarının kaldırılmasıyla esnaf ve sanatkarların ekonomiye yeniden kazandırılması gerektiğini bildirdi.

"UZUN VADELİ CAN SUYU KREDİSİ VERİLMELİ"

Çarkların dönmesi için esnaf ve sanatkarların ayağa kaldırılması gerektiğine işaret eden Palandöken, "Salgının cefasını en çok çeken kesim olan esnaf ve sanatkarlarımızın biriken borçlarını ödeyebilmesi için sıfır faizli, 6 ay geri ödemesiz ve uzun vadeli can suyu kredisi verilmeli" ifadesini kullandı.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken koronavirüs salgınından etkilenen esnaf için 'can suyu kredisi' talep etti
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken.

"ESNAFIMIZ BİRİKMİŞ BORÇLARINI, SSK VE BAĞ-KUR PRİMLERİNİ ÖDEYEMİYOR"

Palandöken, esnafa yönelik son can suyu kredisinin 13 yıl önce verildiğini anımsatırken, şunları kaydetti:

"Özellikle faaliyetleri tamamen durdurulan esnafımızın sıfır faizli krediden yararlanmasının önü açılmalı. Kısıtlamalar nedeniyle kahvehane, kıraathane, çay ocağı, kantinci, kırtasiyeci gibi çok sayıda esnafımız büyük sıkıntı yaşadı. Şimdi bu sıkıntılı sektörlerdeki esnafımız yapılandırmaya rağmen birikmiş borçlarını, SSK ve Bağ-Kur primlerini ödeyemiyor. Esnafımızın birikmiş borçlarını kapatması için can suyu kredisi olmazsa olmaz. Esnafa sağlanan her türlü desteğin ekonominin çarklarını döndürdüğü ve piyasaya olumlu yansıdığı unutulmamalı."

13 yıl önceyi hatırlattı! Koronavirüsün vurduğu esnaf dirilmek için aynı yardımı bekliyor

Bendevi Palandöken, Türkiye, Bağ Kur, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 13 yıl önceyi hatırlattı! Koronavirüsün vurduğu esnaf dirilmek için aynı yardımı bekliyor - Son Dakika Ekonomi


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