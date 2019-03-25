13 Yıl Sahte Kimlikle Yaşamıştı
8 dakika önce
Sivas'ın İmranlı ilçesinde 13 yıl boyunca sahte kimlikle yaşamayı başaran bir kişi yakalandı.
Sivas
'ın İmranlı
ilçesinde 13 yıl boyunca sahte kimlikle yaşamayı başaran bir kişi yakalandı.
Edinilen bilgile göre; Sivas'ın İmranlı İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yapılan devriye görevi esnasında hareketlerinden şüphelenilerek durdurulan İ.B isimli şahıs yapılan kimlik kontrolünde gösterdiği kimliğin sahte olduğu anlaşıldı. Yapılan incelemede İ.B'nin 13 yıl boyunca sahte kimlik kullandığı tespit edildi. Ayrıca şahsın 3 ayrı suçtan aranmasının olduğu öğrenildi. Şahıs hakkında Resmi Belgede Sahtecilik suçundan işlem başlatıldı. Şahıs hakkında yapılan adli işlemler sonrasında mahkemeye sevk edilip tutuklanarak Sivas Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - SİVAS
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:25 Kaynak: İHA
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