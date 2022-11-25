13 yıl sonra gelen itiraf yasak aşk cinayetini ortaya çıkardı

DENİZLİ - Denizli'den 2009 yılında inşaat işlerinde çalışmak için gittiği Muğla'da ortadan kaybolan işçinin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. 13 yıl sonra programın canlı yayınında gelen itiraf sonrası 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı. Denizli'den Muğla'nın Menteşe ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ne inşaat işlerinde çalışmak için gelen Bayram Tosun, 2009 yılında kayboldu. 13 yıl önce kaybolan vatandaşın cinayete kurban gidebileceği şüphesi üzerine çalışma başlatıldı. Bayram Tosun'un Yeşilyurt Mahallesi'nde inşaatlarda çalıştığı evlerde ekipler hassas burunlu köpeklerle arama yaptı. Bayram Tosun'un inşaatında çalıştığı bir ev ve çevresinde hassas burunlu köpeklerle yapılan aramada herhangi bir bulguya rastlanmadı.Yasak aşk iddiasıCinayet şüphesinin ardından ölen kişinin eşi İmran Tosun ve oğlu Aşkın Tosun'un müracaatı üzerine konu özel bir televizyon kanalında yayınlanan "Didem Arlan ile Vazgeçeme" programına taşındı. Programa ölen Bayram Tosun'un eşi İmran Tosun, en son gören iş arkadaşı Veysel Turhan, Turhan'ın kız kardeşi Hacer Turhan, eşi Kezban Turhan ve Veysel Turhan'ın kardeşi Kemal Turhan katıldı. Bayram Tosun'un eşi İmran'ın "Eşim bana alkol aldıktan sonra Keziban ile birlikte oldum" dediği açıklaması sonrası ortalık karıştı. Kezban'ın bu sözleri reddetmesinin ardından görümcesi Hacer ile yüzleşmesindeki savunması herkesi şaşırttı. Keziban'ın "Bayram Tosun ile ilişkim olduğunu görümcem Hacer'e söyledim ama ben şaka yaptım, ağzını aradım" demesi bir anda soruşturmanın şeklini değiştirdi.Görümce her şeyi itiraf ettiKonuşmalar sonucu görümce Hacer abisi Veysel'in kendisine, "Bayram'ı tuzağa çektik, inşaata çağırdık, iki el ateş edip öldürdük, cesedi inşaat çukuruna gömdük, kafasını da bedeninden ayırıp bir mağaraya attık" sözleri ile cinayeti itiraf ettiğini söyledi. Veysel Turhan ve karısı Keziban, Hacer'in iddialarını reddetti. Gelen itiraf sonrasında canlı yayında Veysel Turhan ve eşi Kezban Turhan gözaltına alınırken, diğer şüpheli olan Veysel Turhan'ın kardeşi Kemal Turhan da yakalandı. Şüphelilerin sorgulanmak üzere Denizli'ye getirildiği, ifade işlemlerinin ardından Bayram Tosun'un öldürüp gömdüklerini ileri sürdükleri Muğla'da çalışmaların yapılacağı öğrenildi.