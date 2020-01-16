13 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 13 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

13 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı

6 saat önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hakkında cinayetten 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ve 13 yıldır aranan şahıs, polis ekipleri tarafından bir depoda yakalandı.

13 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı, System.String[]

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hakkında cinayetten 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ve 13 yıldır aranan şahıs, polis ekipleri tarafından bir depoda yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, 2007 yılında İzmit ilçesi Malta Mahallesi'nde 1 kişinin öldürülmesi olayı ile ilgili olarak gözaltına alınan ve hakkında 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan G.K. firar etti. 2007 yılında kayıplara karışan şahsın yakalanması için çalışma başlatan İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahsın kuzeni Ö.Ş. ile birlikte Balıkesir'de saklandığını tespit etti. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde şahsın otobüsle İzmit'e geldiği belirlendi. G.K.'nin yakınlarını takibe alan polis, babasının bir depoda saklanan G.K.'ye poşetle kıyafet taşıdığını tespit etti. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla G.K. ve babası yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan sağlık kontrolünün ardından İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şahıs, daha sonra Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahsın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi. - KOCAELİ

Kocaeli, Polis, İzmit, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:30 Kaynak: İHA
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