13 yıldır babalar gününün gelmesini istemiyor - Son Dakika

13 yıldır babalar gününün gelmesini istemiyor

- Irak'ta 13 yıl önce düşen uçakta hayatını kaybeden 34 kişi arasında cesedi bulunamayan Ramazan Altıkulaç'ın oğlu 20 yaşındaki Hamza Altıkulaç, babasının ziyaret edecek bir mezarı bile olmamasının yıllardır bitmeyen bir üzüntü kaynağı olduğunu söyledi

ADANA - Irak'ta 13 yıl önce düşen uçakta hayatını kaybeden 34 kişi arasında cesedi bulunamayan Ramazan Altıkulaç'ın oğlu Hamza Altıkulaç babasının ziyaret edecek bir mezarının bile olmadığını söyleyerek, "Babalar gününün gelmesini hiç istemiyorum. Herkes babasıyla geziyor, hediye alıyor ben alamıyorum" dedi.

Çalışıp oğlu Hamza Altıkulaç'a daha iyi bir gelecek hazırlamak ve hasar gören evini onarmak için 9 Ocak 2007 tarihinde Irak'a gitmek için yola çıkan Ramazan Altıkulaç'ın bindiği uçak, 35 yolcusuyla birlikte Bağdat yakınlarında düştü. Kazanın üzerinden 13 yıl geçti. Kazadan sonra hayatını kaybeden bütün yolcuların cesetleri ailelerine teslim edilirken Altıkulaç'ın cenazesi bulunamadı. Altıkulaç'ın evinde her yşıl 9 Ocak günü mevlit okutulup anılsa da aile ortada ceset olmadığı için onun öldüğüne inanmıyor.

"Askere gideceğim babam yok"

Annesi Ayşe ile birlikte yaşayan Hamza Altıkulaç, 9 Ocak 2007 yılında özel bir şirketin Irak'a yolladığı uçakta babasını kaybettiğini ifade ederek, "O günden bu yana benim hayatım söndü. Babalar günü geliyor ama babam yok. Bir mezarı bile yok. Olmayan bir mezara nasıl gidebilirim ki. Herkes cenazesini kapıştı çuval çuval cenazeleri alıp gittiler, belki gömüldü ama kimin nereye gittiği belli değil. Benim babamın bir mezarı bile yok cenazesi bulunamadı" diye konuştu.

Altıkulaç, "Ben uçak düştüğünde ilkokula gidiyordum. Şimdi üniversite bitti, askere gideceğim. Ama hala cenazesi yok. Babalar günü geldiğinde bir şey yapamıyorum, öylece evde oturuyorum. Herkes babasıyla geziyor ona hediye alıyor ama ben hiç bir şey yapamıyorum. Mezarı olmadığı için çok üzülüyorum. Dışarıda babasıyla şakalaşıp gezen arkadaşlarımı görünce ister istemez içim cız ediyor. Mezarının olmasını isterdim en azından belli bir yerimiz olurdu ve başında duamızı ederdik. Sadece benim babam kayıp herkes bulundu" diyerek duygulandı.