Son Dakika Haberleri: 13 yıldır kayıp dedesinin, gözleri önünde öldürüldüğünü söyledi, polis kazı başlattı (2)
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13 yıldır kayıp dedesinin, gözleri önünde öldürüldüğünü söyledi, polis kazı başlattı (2)

1 saat önce

ATILDIĞI SÖYLENEN KUYU BULUNDUUşak'ta 13 yıl önce kayıplara karışan ve öldürüldüğü söylenen müzisyen Mehmet Yobaz'ın cesedinin atıldığı öne sürülen kuyunun yeri, yapılan kazı çalışmaları sonrası tespit edildi.

13 yıldır kayıp dedesinin, gözleri önünde öldürüldüğünü söyledi, polis kazı başlattı (2), System.String[]

ATILDIĞI SÖYLENEN KUYU BULUNDU
Uşak'ta 13 yıl önce kayıplara karışan ve öldürüldüğü söylenen müzisyen Mehmet Yobaz'ın cesedinin atıldığı öne sürülen kuyunun yeri, yapılan kazı çalışmaları sonrası tespit edildi. Ancak çalışmalara ara verildi. Yarın kazı çalışmalarının kaldığı yerden devam edeceği belirtildi.

Feyzi DAVULCU/ UŞAK,


Uşak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 06:02 Kaynak: DHA
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