13 yıldır kayıp eski AK Partili belediye meclisi üyesinin kardeşi Mustafa Kırışık Açıklaması - Son Dakika

13 yıldır kayıp eski AK Partili belediye meclisi üyesinin kardeşi Mustafa Kırışık Açıklaması

06.03.2021 13:17
13 yıldır kayıp eski AK Partili belediye meclisi üyesinin kardeşi Mustafa Kırışık Açıklaması, System.String[]

Kırşehir'de 13 yıl önce kaybolan ve izine rastlanamayan eski AK Parti Kırşehir Belediyesi Meclisi Üyesi Hasan Kırışık'ın kardeşi Mustafa Kırışık, devam eden dava sürecinde bulunan yeni delillerin ağabeyinin cenazesine ulaşmalarına katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

Kırşehir'de 13 yıl önce kaybolan ve izine rastlanamayan eski AK Parti Kırşehir Belediyesi Meclisi Üyesi Hasan Kırışık'ın kardeşi Mustafa Kırışık, devam eden dava sürecinde bulunan yeni delillerin ağabeyinin cenazesine ulaşmalarına katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

Kırışık, AA muhabirine, 2008 yılında kaybolan ağabeyinin bulunması için yaklaşık 13 yıldır mücadele verildiğini, Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde dava sürecinde yeni delil elde edilmesinin kendilerini umutlandırdığını ifade etti.

Ağabeyine ait Kervansaray Mahallesi'nde bulunan ve " Almanya'ya gidiyorum" diye başlayan mektubu, tutuklu 4 sanıktan birinin yazdığının ortaya çıkmasının olayın tamamen aydınlanmasına yönelik büyük bir gelişme olduğunu vurgulayan Kırışık, en azından ağabeyinin cenazesine ulaşmak istediklerini dile getirdi.

Bağ evinin anahtarlarının da aynı tarihte ağabeyiyle kaybolduğunu, bir daha bulunamadığını belirten Kırışık, o mektubu gördüklerinde başkalarının yazmış olabileceğini düşündüklerini aktardı.

Olayın aydınlatılması için mahkemedeki duruşmalarda gösterilen gayret ve polisin yaptığı özverili çalışmaları takdir ettiğini vurgulayan Mustafa Kırışık, şöyle konuştu:

"Bu zamana kadar soruşturma ve mahkeme süreci devam etti. Abime ulaşamadık ama son gelişen olayda kayda değer bir delil meydana çıktı. Bunun üzerine yargılananlardan tutuklananlar oldu. İnşallah abimin kaybolması ya da öldürülmesiyle ilgili kanıtlar meydana çıkacak. Yargılananlar da hak ettikleri cezaya çarptırılacaklar inşallah. Yargılanma esnasında polisimiz çok özverili bir görev yaptı. Adeta iğne ile kuyu kazarak delillere ulaştı. İnşallah sonucu alacağız."

Bağ evinde bulunan mektubun, davanın seyrini değiştireceğine inandığına işaret eden Kırışık, "Yargılama devam ederken yeni delilin ortaya çıkması olayın daha da aydınlanmasına yönelik ciddi adımlar atılmasını sağladı. Kısa zamanda abimin öldürülmesi olayının ortaya çıkacağına, cenazemize kavuşacağımıza inanıyorum. İnşallah kısa zamanda iyice aydınlanır ve biz de rahatlamış oluruz. Abimin cenazesine ulaşalım, bir mezarımız olsun, gidelim duamızı yapalım, gönlümüz rahatlasın diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Olay

Kırşehir'de 2008 yılında kaybolan Hasan Kırışık'ın bulunması için yapılan çalışmalarda uzun yıllar sonuç elde edilememişti.

Emniyetin faili meçhul dosyalar üzerinde 2019'da yeniden çalışma başlatması üzerine kurulan özel ekibin titiz çalışmasıyla Kırışık'ın en son görüştüğü kişilerin de aralarında olduğu R.A, M.K, G.K, F.K, A.S, Ö.K ve K.K. gözaltına almıştı.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde 7 tutuksuz sanığın yargılamasına devam edilirken, Hasan Kırışık'ın bağ evinde bulunan mektubun kriminal incelemesinde sanıklardan biri tarafından yazıldığının anlaşılması üzerine davanın seyri değişmiş, sanıklardan 4'ü kuvvetli suç şüphesiyle tutuklanmıştı.

Kervansaray, AK Parti, Kırşehir, Almanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 13 yıldır kayıp eski AK Partili belediye meclisi üyesinin kardeşi Mustafa Kırışık Açıklaması - Son Dakika


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