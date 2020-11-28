13 yıllık davada şok gerçek! Eski Muğla Milletvekili Rifat Adnan Akarca 3 kız kardeşin babası çıktı - Son Dakika

13 yıllık davada şok gerçek! Eski Muğla Milletvekili Rifat Adnan Akarca 3 kız kardeşin babası çıktı

28.11.2020 19:38

1961-1977 yıllarında Muğla milletvekilliği yapan Rifat Adnan Akarca'nın babalık davası için açılan mezarından alınan örneklerin sonuçları belli oldu. DNA profilleri karşılaştırılması sonucu Akarca'nın, davayı açan kardeşlerden F.E.'nin yüzde 99.99 ihtimalle biyolojik babası olabileceği tespit edildi.

1954 -1960 yıllarında Milas Belediye Başkanlığı, 1961-1977 yıllarında da Muğla Milletvekilliği yapan Rifat Adnan Akarca'nın belediye başkanlığı ve milletvekilliği döneminde evinde hizmetli olarak çalışan H. U.'nun 3 kızı, 2007 yılında ölen ve yıllarca baba olarak bildikleri G.A'nın biyolojik babaları olmayabileceği iddiasıyla mahkemeye başvurmuş, 2015 yılında adli tıp hekimi ve hakim gözetiminde G.A.'nın mezarı açılarak DNA örnekleri alınmıştı.

DNA örneği alınan G.A.'nın, yüzde 99,9 üç kız kardeşin babası olmadığı belirlenmesi üzerine kardeşler, fiziksel benzerlik de bulunduğu iddiasıyla biyolojik babalarının Rifat Adnan Akarca olabileceğini belirterek işlem yapılmasını istemişti.

MİLLETVEKİLİNİN MEZARINDAN DNA ÖRNEKLERİ ALINDI

1985 yılında arı sokması nedeniyle 63 yaşında yaşamını yitiren Akarca'nın Milas Şehir Mezarlığı'ndaki mezarı kız kardeşlerin başvurusu üzerine Adli Tıp hekimi ve hakim gözetiminde feth-i kabir işlemine tabi tutularak 14 Ağustos 2020 tarihinde açıldı ve mezardan çıkan kemiklerden DNA örnekleri alındı.

13 yıllık davada şok gerçek! Eski Muğla Milletvekili Rifat Adnan Akarca 3 kız kardeşin babası çıktı

YÜZDE 99.99 İHTİMALLE BABALARI OLDUĞU KESİNLEŞTİ

Davacı kız kardeşlerden F.E. ve annesi H. U.'ya ait kan örnekleri ile Rifat Adnan Akarca'ya ait kemik örnekleri İzmir Adli Tıp Kurumu'nda incelendi.

F.E., annesi H.U. ve Akarca'nın DNA profilleri karşılaştırıldı. Elde edilen DNA sonuçlarına göre, Rifat Adnan Akarca'nın yüzde 99.99 ihtimalle F.E.'nin biyolojik babası olabileceği tespit edildi.

13 yıllık davada şok gerçek! Eski Muğla Milletvekili Rifat Adnan Akarca 3 kız kardeşin babası çıktı
13 yıllık davada şok gerçek! Eski Muğla Milletvekili Rifat Adnan Akarca 3 kız kardeşin babası çıktı
13 yıllık davada şok gerçek! Eski Muğla Milletvekili Rifat Adnan Akarca 3 kız kardeşin babası çıktı

Akarca, Muğla, Kız, Dna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 13 yıllık davada şok gerçek! Eski Muğla Milletvekili Rifat Adnan Akarca 3 kız kardeşin babası çıktı - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: 13 yıllık davada şok gerçek! Eski Muğla Milletvekili Rifat Adnan Akarca 3 kız kardeşin babası çıktı - Son Dakika
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