2 çocuk babası, 13 yıllık karısını "Muharrem" ile aldattı! Ayrı ev bile tutmuşlar - Son Dakika

2 çocuk babası, 13 yıllık karısını "Muharrem" ile aldattı! Ayrı ev bile tutmuşlar

2 çocuk babası, 13 yıllık karısını "Muharrem" ile aldattı! Ayrı ev bile tutmuşlar
Son Güncelleme: 25.09.2023 14:52

İstanbul Ümraniye'de yaşayan iki çocuklu 13 yıllık çiftin evliliği, 'Muharrem' yüzünden sona eriyor. Araç kiralama işi yapan Engin A. birlikte olduğu kadının adını cep telefonuna 'Muharrem' olarak kaydetti. Durumu fark eden Öznur E. A. olayın peşine düşünce aldatıldığını öğrendi. İki çocuk annesi, kocasının, başka bir kadınla birlikte olduğunu ve bu kişi için de ayrı bir ev kurduğunu öğrendi.

İstanbul'da 2010 yılında evlenen Öznur E. A. ile Engin A. arasında ilginç bir aldatma hikayesi ortaya çıktı. Öznur A., Engin A.'nın telefonunda kurulan apartman grubunu görüp kocasının başka bir ev tuttuğundan şüphelendi. Bu sırada "Muharrem" olarak kayıtlı şahsın profilinde kadın fotoğrafı gören kadın, hemen söz konusu gruptaki apartman sakinleriyle iletişime geçti. Genç kadın kocasının kendisini "Muharrem" ismiyle kaydettiği kadınla aldattığını ve onunla başka bir ev tuttuğunu öğrendi. Kadın soluğu boşanmak için mahkemede aldı.

"MUHARREM"İN PROFİLİNDE KADIN FOTOĞRAFI GÖRDÜ

İstanbul Ümraniye'de araç kiralama şirketi sahibi Engin A. geçen 27 Ekim'de tutuklandı. Bu kişi tutuklanınca telefonunu, işlerini takip etmesi için arkadaşı T.A.'ya bıraktı. Öznur E.A. geçen ocak ayında eşinin Ümraniye'deki iş yerine gidip bu telefonu incelemeye başladı. Öznur E.A. telefonun WhatsApp uygulamasında 'apartman grubu' adı ile açılan bir grubun olduğunu gördü. E.A. yaşadıkları binadan kimsenin bu grupta olmadığını görünce şaşırdı ve grup üyelerine daha dikkatli bakmaya başladı. Bu sırada, gruptaki bir isim E.A.'nın dikkatini çekti. 'Muharrem' olarak telefona kaydedilen kişinin profil fotoğrafı bir kadına aitti.

KOMŞULARINA, DİĞER KADINLA EVLİ OLDUĞUNU SÖYLEMİŞ

Durumdan iyice şüphelenen Öznur E. A. bu kez apartman grubundaki birkaç kişiyi arayarak "Engin A.'yı tanıyor musunuz" diye sordu. İki çocuk annesi kadın farklı kişilerden, "Evet tanıyoruz. Y. Hanımla evli. Bizim apartmanda oturuyorlar." yanıtını aldı.

KENDİNİ "YANLIŞ ANLAMA VAR" DİYE SAVUNDU

Öznur E. A. aldığı bu yanıtlar üzerine aldatıldığından emin olunca boşanma davası açtı. Engin A. adına sunulan savunma dilekçesinde ise, "Davanın reddine karar verilsin" denildi. Dilekçede, Engin A.'nın telefon rehberindeki 'Muharrem' isimli kişi için "Ortada büyük bir yanlış anlama var" denildi.

Halk TV'nin haberine göre dilekçenin devamında "Müvekkil cezaevine girdikten sonra evlilik birliğinin yürümesini istemeyen 3'üncü kişiler bu oyunlar ile evlilik birliğini bozmaya çalışmaktadır" denildi. Savunma dilekçesinde, Engin A.'nın, eşi ve çocuklarına karşı özverili olduğu kaydedildi.

Aldatmak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 2 çocuk babası, 13 yıllık karısını 'Muharrem' ile aldattı! Ayrı ev bile tutmuşlar - Son Dakika


Son Dakika
15:38 Cemal Canpolat, CHP İstanbul İl Başkanlığı için adaylığını ilan etti
15:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan Nahçıvan'da! Azerbaycan'la ikili anlaşmalar imzalandı
15:31 Yargı dizisini izleyen İbrahim Tatlıses, başrol Pınar Deniz'e övgü yağdırdı
15:24 Hastaneye kaldırılan Akşener'in sağlık durumu nasıl? İYİ Parti Sözcüsü'nden yeni açıklama
15:12 Süleyman Soylu, Devlet Bahçeli'nin jestini karşılıksız bırakmadı
15:08 EK MTV için gözler AYM'de! İptal edilirse bu şartı yerine getirmeyen parasını geri alamayacak
14:54 Kılıçdaroğlu, İstanbul İl Başkanlığı için Cemal Canpolat'la görüştü: Çık, adaylığını açıkla
14:53 Rumenler para istiyor! Galatasaray, FIFA'lık oldu
14:45 Maden sahasından geçen avcılar, 3 gün boyunca çukurda mahsur kalan Fransız gezgini kurtardı
14:42 10 gün önce Turkcell CEO'su olarak atanan Bülent Aksu, görevden alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2023 15:52:05. #1.11#
SON DAKİKA: 2 çocuk babası, 13 yıllık karısını "Muharrem" ile aldattı! Ayrı ev bile tutmuşlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement