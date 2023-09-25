2 çocuk babası, 13 yıllık karısını "Muharrem" ile aldattı! Ayrı ev bile tutmuşlar

İstanbul'da 2010 yılında evlenen Öznur E. A. ile Engin A. arasında ilginç bir aldatma hikayesi ortaya çıktı. Öznur A., Engin A.'nın telefonunda kurulan apartman grubunu görüp kocasının başka bir ev tuttuğundan şüphelendi. Bu sırada "Muharrem" olarak kayıtlı şahsın profilinde kadın fotoğrafı gören kadın, hemen söz konusu gruptaki apartman sakinleriyle iletişime geçti. Genç kadın kocasının kendisini "Muharrem" ismiyle kaydettiği kadınla aldattığını ve onunla başka bir ev tuttuğunu öğrendi. Kadın soluğu boşanmak için mahkemede aldı.

"MUHARREM"İN PROFİLİNDE KADIN FOTOĞRAFI GÖRDÜ

İstanbul Ümraniye'de araç kiralama şirketi sahibi Engin A. geçen 27 Ekim'de tutuklandı. Bu kişi tutuklanınca telefonunu, işlerini takip etmesi için arkadaşı T.A.'ya bıraktı. Öznur E.A. geçen ocak ayında eşinin Ümraniye'deki iş yerine gidip bu telefonu incelemeye başladı. Öznur E.A. telefonun WhatsApp uygulamasında 'apartman grubu' adı ile açılan bir grubun olduğunu gördü. E.A. yaşadıkları binadan kimsenin bu grupta olmadığını görünce şaşırdı ve grup üyelerine daha dikkatli bakmaya başladı. Bu sırada, gruptaki bir isim E.A.'nın dikkatini çekti. 'Muharrem' olarak telefona kaydedilen kişinin profil fotoğrafı bir kadına aitti.

KOMŞULARINA, DİĞER KADINLA EVLİ OLDUĞUNU SÖYLEMİŞ

Durumdan iyice şüphelenen Öznur E. A. bu kez apartman grubundaki birkaç kişiyi arayarak "Engin A.'yı tanıyor musunuz" diye sordu. İki çocuk annesi kadın farklı kişilerden, "Evet tanıyoruz. Y. Hanımla evli. Bizim apartmanda oturuyorlar." yanıtını aldı.

KENDİNİ "YANLIŞ ANLAMA VAR" DİYE SAVUNDU

Öznur E. A. aldığı bu yanıtlar üzerine aldatıldığından emin olunca boşanma davası açtı. Engin A. adına sunulan savunma dilekçesinde ise, "Davanın reddine karar verilsin" denildi. Dilekçede, Engin A.'nın telefon rehberindeki 'Muharrem' isimli kişi için "Ortada büyük bir yanlış anlama var" denildi.

Halk TV'nin haberine göre dilekçenin devamında "Müvekkil cezaevine girdikten sonra evlilik birliğinin yürümesini istemeyen 3'üncü kişiler bu oyunlar ile evlilik birliğini bozmaya çalışmaktadır" denildi. Savunma dilekçesinde, Engin A.'nın, eşi ve çocuklarına karşı özverili olduğu kaydedildi.