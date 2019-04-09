Son Dakika Haberleri: 13 Yıllık Kocasını Bıçaklayarak Öldürdü

13 Yıllık Kocasını Bıçaklayarak Öldürdü

8 dakika önce

MANİSA'nın Gölmarmara ilçesi'nde, 4 çocuk annesi Kamile T. (30), bilinmeyen nedenle tartıştığı 13 yıllık eşi Kemal T.'yi (36), bıçaklayarak öldürdü.

13 Yıllık Kocasını Bıçaklayarak Öldürdü, System.String[]
MANİSA'nın Gölmarmara ilçesi'nde, 4 çocuk annesi Kamile T. (30), bilinmeyen nedenle tartıştığı 13 yıllık eşi Kemal T.'yi (36), bıçaklayarak öldürdü.  Cinayetin ardından muhtara giderek eşini bıçakladığını söyleyen Kamile T., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Ozanca Mahallesi'nde meydana geldi. 13 yıllık evli Kemal T. ve Kamile T. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kamile T. mutfaktan aldığı ekmek bıçağını eşinin karnına 2 kez, boynuna da 1 kez sapladı. Kemal T. kanlar içinde kalırken, Kamile T. evden çıkıp, muhtara gitti ve eşini bıçakladığını söyledi. Muhtar da sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Adrese gelen sağlık ekipleri, Kemal T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.  Kamile T. olayda kullandığı bıçakla gözaltına alındı.  Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. - Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:35 Kaynak: DHA

Gölmarmara, Manisa, Güncel
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