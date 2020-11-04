13 yıllık tartışma Vali Aksoy'un talimatı ile son buldu - Son Dakika

13 yıllık tartışma Vali Aksoy'un talimatı ile son buldu

04.11.2020 09:38
13 yıllık tartışma Vali Aksoy'un talimatı ile son buldu, System.String[]

Aydın'da 13 yıldır her deprem sonrası gündeme gelen ve depreme dayanıksız kamu binalarının başında gelen Atatürk Devlet Hastanesi'nin idari binası 13 yıl önce tutulan rapora istinaden tedbiren kapatıldı.

Aydın'da 13 yıldır her deprem sonrası gündeme gelen ve depreme dayanıksız kamu binalarının başında gelen Atatürk Devlet Hastanesi'nin idari binası 13 yıl önce tutulan rapora istinaden tedbiren kapatıldı.

Daha önce poliklinik binası olarak kullanılan ve 13 yıl önce yıkım kararı alınınca olası bir depremde zayiatın daha az olması amaçlanarak idari binaya dönüştürülen bina 30 Ekim'de yaşanan İzmir depreminin ardından bugün itibariyle kullanıma kapatıldı.

17 Ağustos 1999 tarihinde yaşanan Marmara depreminin ardından daha sık gündeme gelen deprem konusu üzerine yapılan çalışmalarda Aydın'da yapılan incelemelerde 19 kamu binası depreme dayanıksız çıkmıştı. Devlete ait depreme dayanıksız kamu binaları arasında 6 adet hastane binası da yer alıyordu.

Birinci derece deprem bölgesi ve fay hattı üzerinde yer alan Aydın'da depreme dayanıksız kamu binaları arasında yer alan ve yıkım kararı bulunan Atatürk Devlet Hastanesi'nin poliklinik binası hakkında da 2007 yılında yıkım kararı verilmişti.

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde 2006 yılında Ankara merkezli bir Mühendislik Şirketi tarafından yapılan incelemeler sonucu tutulan raporda "Binanın beton kalitesinin oldukça düşük olmasından dolayı Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmenlik Hükümlerinin öngördüğü deprem yüklerini karşılayacak şekilde takviye edilmesinin ekonomik ve pratik olmayacağı, dolayısıyla yapının yıkılmasının uygun olacağı" şeklinde rapor tutulmuştu. Alınan bu karar ile yapılan ön inceleme rapor ve statik analizleri 5 Ocak 2007 tarihinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'ne bildirildi. Genel Müdürlük; o dönemin Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü denetiminde yüklenici firma tarafından yapılan incelemelerin yeniden yaptırılarak, yapılan deney ve laboratuvar çalışmalarının tutanak ile belgelendirilmesi ve elde edilen sonuçların ivedilikle Bakanlığa gönderilmesi talep etmişti.

Firma uzmanları 1 Ağustos 2007 tarihinde Bakanlık görevlisi bulunduğu halde, Atatürk Devlet Hastanesi poliklinik binasından alınan örneklerle ikinci kez testlere tabi tutmuş, sonuçların ilkiyle aynı çıkması sonucu binanın çürük olduğu gerekçesiyle, yıkımı gerektiği önerisinde bulunulmuştu.

Olay mahkemeye taşınmıştı

Aynı hastanenin 1963 yılında Aydın SSK Bölge Hastanesi olarak o günün şartlarında yapılan binası ise 30 yıl sonra yapılan binadan daha sağlam çıkmıştı. Daha sağlam çıkan hastane binası yarım asırdır hizmet verirken çürük çıkan poliklinik binasının 1993 yılında yapıldığı raporların ardından 1993 yılında binayı yapan firma hakkında da Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulduğu belirtilmişti.

Yaklaşık 13 yıl önce alınan yıkım kararının ardından poliklinik binası olarak kullanılan bina daha az kişinin girip çıktığı idari binaya dönüştürülmüştü. Binanın geçtiğimiz gün yaşanan İzmir depreminin ardından tedbiren kapatıldığı duyuruldu.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Aydın Atatürk Devlet Hastanesi idari binası deprem sonrası oluşan risk gerekçesiyle 04 Kasım 2020 tarihinden itibaren tedbiren kullanıma kapatılmıştır. Başhekimlik tarafından koordine edilen diğer alanlarda hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesi devam edilecektir" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

13 yıllık tartışma Vali Aksoy'un talimatı ile son buldu
13 yıllık tartışma Vali Aksoy'un talimatı ile son buldu

Mustafa Kemal Atatürk, Devlet Hastanesi, Deprem, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 13 yıllık tartışma Vali Aksoy'un talimatı ile son buldu - Son Dakika


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