13 yıllık TOKİ konutları depremden sağlam çıktı, çatlak bile yok - Son Dakika
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13 yıllık TOKİ konutları depremden sağlam çıktı, çatlak bile yok

13.02.2023 10:29

13 yıllık TOKİ konutları depremden sağlam çıktı, çatlak bile yokKAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde şehir merkezinde 10 yıllık binalar bile yıkılırken, TOKİ tarafından 13 yıl önce yapılan konutlarda çatlak bile oluşmadı.

13 yıllık TOKİ konutları depremden sağlam çıktı, çatlak bile yok

KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde şehir merkezinde 10 yıllık binalar bile yıkılırken, TOKİ tarafından 13 yıl önce yapılan konutlarda çatlak bile oluşmadı.

Kahramanmaraş merkezli iki depremde 10 ilde binlere kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi ise yaralandı. Binlerce konutun yıkıldığı şehirler de arama kurtarma çalışmaları devam ederken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ tarafından yapılan evlerin ise sapa sağlam olduğu ortaya çıktı. Depremin merkezi Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat İlçesi Saçaklızade Mahallesi'nde 2010 yılında TOKİ tarafından tamamlanan 350 konutta da hiç bir zarar olmadığı öğrenildi. Bölgede yaşayan vatandaşlar depremi hissedip büyük korku yaşadıklarını belirtirken, binalarında bir çatlak bile oluşmadığını kaydetti.

"Sallandık ama hiç bir çatlak yok"

2010 yılından itibaren TOKİ konutlarında yaşadıklarını belirten vatandaşlar " Yaklaşık 13 yıl oldu TOKİ'de oturuyoruz. Allah'a çok şükür bir sıkıntımız yok. Sallandı ama sapasağlam hiçbir çatlak dahi yok" dedi.

Yapısal olarak konutların sağlam olduğuna dikkat çeken vatandaşlardan Ali Şahan," Oturuma müsait bir yer burası. Vatandaşlarımız da burada depremin şiddeti yüksek olduğu için büyük bir panik yaşadı. Büyük bir felaket atlattık hepimiz. Sabah depremden önce yüksek bir sesle ayağa kalktık. Bir de kırmızı bir şey ateş gibi o görüntü, gürültü ile binamız gitti geldi. Ama çok şükür bizim binalarımız da hasar yok" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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İklim Değişikliği, Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 13 yıllık TOKİ konutları depremden sağlam çıktı, çatlak bile yok - Son Dakika

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