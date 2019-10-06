Son Dakika Haberleri: 130 bin metal işçisinin sözleşme süreci başlıyor
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130 bin metal işçisinin sözleşme süreci başlıyor

1 saat önce

Aralarında Arçelik, Bosch, Ford Otosan, Mercedes, Renault, Siemens, Tofaş ve TürkTraktör'ün de olduğu 186 iş yerindeki yaklaşık 130 bin çalışanı ilgilendiren MESS Grup Toplu İş Sözleşmesinde görüşmeler yarın başlayacak.

130 bin metal işçisinin sözleşme süreci başlıyor, System.String[]

Aralarında Arçelik, Bosch, Ford Otosan, Mercedes, Renault, Siemens, Tofaş ve TürkTraktör'ün de olduğu 186 iş yerindeki yaklaşık 130 bin çalışanı ilgilendiren MESS Grup Toplu İş Sözleşmesinde görüşmeler yarın başlayacak.

Arçelik A.Ş., Ford Otosan, Mercedes, Bosch, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 11:51 
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