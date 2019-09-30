130 bin tl çalmışlar
1 saat önce
Toz maskeli hırsızlar otomobilin camını kırıp çantayı çaldı(2)Kocaeli'nin Darıca ilçesinde toz maskesi takan hırsızların park halindeki otomobilin camını kırarak içerisinde 130 bin TL olan çantayı çaldığı belirlendi.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 08:14 Kaynak: DHA
Toz maskeli hırsızlar otomobilin camını kırıp çantayı çaldı(2)
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde toz maskesi takan hırsızların park halindeki otomobilin camını kırarak içerisinde 130 bin TL olan çantayı çaldığı belirlendi. Otomobil sahibinin aracını yol kenarına park ettikten sonra para yatırmak için bankaya gittiği, kalan parayı ise çantada bıraktığı, hırsızların araç sahibini takip ettiği tespit edildi. Polis hırsızları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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KOCAELİ
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