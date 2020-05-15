130 çalışanın beklediği haber geldi - Son Dakika

Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında yapılan Bilecik Belediyeler Birliği toplantısı ardırdan, son günlerde kapandı kapanacak denilen Temel Giriş Çıkış Sistemi (BİOSUN) Katı Atık Bertaraf Tesisi için sevindirici haber geldi.



Dünyanın en kapsamlı entegre katı atık yönetimi tesisi BİOSUN, Bilecik Entegre Katı Atık Yönetimi (EKAY) Tesisi'ni yılda 120 bin ton evsel, tarımsal ve endüstriyel atık işleme ve bu atıklardan yılda 15 bin ton kompost üretme kapasitesine sahipti. 2019 yılının 31 Mart günü yapılan yerel seçimler sonrası kapandı kapanacak denilen BİOSUN Katı Atık Bertaraf Tesisi için sevindirici haber geldi.



BİOSUN Katı Atık Bertaraf Tesisi ele alındı



Bilecik Belediyeler Birliği, Bilecik İl Genel Meclis Toplantı Salonunda Bilecik Valisi Bilal Şentürk Başkanlığında toplantı. Uzun zaman sonra yapılan toplantıya tüm il, ilçe ve belde belediye başkanları eksiksiz katıldı. Toplantıya ayrıca Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak'ta katıldı. Toplantıda son günlerde çok tartışılan BİOSUN Katı Atık Bertaraf Tesisi de ele alındı.



"BİOSUN Katı Atık Bertaraf Tesisinin daha verimli çalışması için aldığımız kararların hayırlara vesile getirsin"



Toplantı sonrası bir açıklama yapan Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı aynı zamanda Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, "BİOSUN Katı Atık Bertaraf Tesisi son durumun görüşüldüğü toplantımızda tesis hakkında Uluslararası Bağımsız denetim firmasına yaptırdığımız denetim raporu değerlendirilmesi BİOSUN yetkilileri ile birlikte yapıldı. Ülkemizin katı atık bertaraf konusundaki en önemli tesislerinden biri olan tesisimizin daha iyi daha verimli çalışması için aldığımız kararların hayırlara vesile getirmesini temenni ediyorum. Toplantımıza teşrifleri ile birliğimize desteklerini esirgemeyen başta Bilecik Valimiz Bilal Şentürk, Bilecik Milletvekilimiz Selim Yağcı olmak üzere tüm başkanlarımıza ve BİOSUN yetkililerine teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.



Öte yandan toplantı öncesi katılımcılara maske, borel ve tek kullanımlık kağıt kalem dağıtılırken, sosyal mesafede titizlikle uygulandı. - BİLECİK