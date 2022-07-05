130 dönüm ekili bezelye ile 40 dönüm buğday alev alev yandı - Son Dakika
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130 dönüm ekili bezelye ile 40 dönüm buğday alev alev yandı

05.07.2022 09:12

Tekirdağ Çorlu'da çıkan yangın sonucu biçilmemiş 130 dönüm bezelye tarlası ile 40 dönüm buğday tarlası küle döndü.

Tekirdağ Çorlu'da çıkan yangın sonucu biçilmemiş 130 dönüm bezelye tarlası ile 40 dönüm buğday tarlası küle döndü.

İlçe kırsalındaki yangın olayı, Yenice Mahallesi Çengelli Çiftliği Kuzupınar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, biçilmeye hazırlanan bezelye tarlasında yangın çıktı. Yangın büyüyerek buğday tarlasına da sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Süleymanpaşa ve Çorlu itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın çiftçilerin de desteğiyle söndürüldü. Yangının çıkış sebebi bilinmezken, 130 dönüm bezelye tarlası ile 40 dönüm buğday tarlasının yandığı belirtildi.

(Hüseyin Tayyar - İHA)

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Kaynak: İHA

Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 130 dönüm ekili bezelye ile 40 dönüm buğday alev alev yandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 130 dönüm ekili bezelye ile 40 dönüm buğday alev alev yandı - Son Dakika
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