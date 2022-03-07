130 esnafın bulunduğu işhanına yıkım kararı... Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle tahliye edilen bina yıkılacak - Son Dakika

130 esnafın bulunduğu işhanına yıkım kararı... Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle tahliye edilen bina yıkılacak

ZONGULDAK Zonguldak'ta 130 esnafın bulunduğu Merkez Çarşısı için deperme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alındı. Bina kullanıma kapatılırken tahliyeler de tamamlandı.

Kent merkezinde girişinde balık hali üst katlarında çeşitli sektörlerden esnafların yer aldığı Merkez Çarşısı'nın depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkılması kararlaştırıldı. Geçtiğimiz haftasonu elektriği ve suyu kesilen bina için esnaflara 90 günlük süre verilmişti. Esnafların tahliyelerinin ardından bina kullanıma kapatıldı. İşyerlerini boşaltan esnaflar tahliyelerini büyük oranda tamamladı.

Yerine 10 katlı iş merkezi yapılması planlanan işhanının 15 Mart itibariyle yıkım işlemleri başlatılacak. İşhanı esnaflarından Bayram Yılmaz, "Bu bina 60-65 senelik. Bende 45 senedir buradayım. Çocukluğumuzda burada naylon satardık. 5-6 balıkçı dükkanı vardı. İkinci katı yoktu. Tek katlı binaydı. Zaten temeli temel değil üzerine dört kat daha çıkıldı. 100 tona yakın uzay çatı konuldu. Korkulu bir durum vardı. Pazaryerindeki gibi çökme durumu olabilirdi. Buraya çok kar yağsa çoktan çöktüydü. Hangi akıllı adam bu binaya girip de alışveriş yapar. Bir de burada sitem eden esnaf arkadaşlarımız var. Halk da biliyor. İnsanlar içeriye girmiyordu" diye konuştu.

Balık hali esnafları ise yıkılacak olan binanın önünde balık satışına devam etti.