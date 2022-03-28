130 esnafın tahliye edildiği işhanının yıkımına başlandı - Son Dakika
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130 esnafın tahliye edildiği işhanının yıkımına başlandı

28.03.2022 15:24

130 esnafın tahliye edildiği işhanının yıkımına başlandıZONGULDAK Zonguldak'ta 130 esnafın bulunduğu Merkez Çarşısı için depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alındı.

130 esnafın tahliye edildiği işhanının yıkımına başlandı

ZONGULDAK Zonguldak'ta 130 esnafın bulunduğu Merkez Çarşısı için depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alındı. Tamamen tahliye edilen binanın yıkımı devam ediyor.

Kent merkezinde girişinde balık hali üst katlarında çeşitli sektörlerden esnafların yer aldığı Merkez Çarşısı'nın depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkılması kararlaştırıldı. Geçtiğimiz hafta sonu elektriği ve suyu kesilen bina için esnaflara 90 günlük süre verildi. Esnafların tahliyelerinin ardından bina kullanıma kapatıldı. Tamamen tahliye edilen binanın yıkımı için çalışmalar başladı. Çevre güvenliği alınan binanın etrafı kapatıldı.

Binanın yıkılmasının Zonguldak için iyi olduğunu ifade eden Rafet Savaş, "Binanın yıkılması çok doğal bina benden yaşlı yıkılsın ama yerine güzel bir bina yapsınlar. Burası 60 yıldan fazladır burada yıkılsın yeni yapılsın hem dış görünüşü hem içi Zonguldak için güzel bir yer olur. Yıkılmasına ben memnun oldum. Projenin yeni halini görmedim. Zonguldak'ın geleceği için iyi oldu" şeklinde konuştu.

130 esnafın tahliye edildiği işhanının yıkımına başlandı
130 esnafın tahliye edildiği işhanının yıkımına başlandı
130 esnafın tahliye edildiği işhanının yıkımına başlandı

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Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 130 esnafın tahliye edildiği işhanının yıkımına başlandı - Son Dakika


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