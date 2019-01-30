130 Kilo Hastanın Göğüs Kemiği Kesilmeden Kalp Ameliyatı Yapıldı

64 yaşındaki Emine Dilek Arınel, bir yıl önce dizinden protez ameliyatı olmak istediği sırada kalp rahatsızlığı olduğunu öğrendi. Kalp kapakçığında kireçlenmeye bağlı darlık olduğu belirlenen Arınel, bir sene sonra kalp çarpıntısı ve nefes darlığı şikayetleri ile İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi'ne geldi.

Emine Dilek Arınel, emekli fen bilgisi öğretmeni. Bir yıl önce dizindeki şikayetler nedeniyle protez ameliyatı olmak için doktora giden Arınel'e, yapılan tetkikler sırasında "Kalsifik Aort Darlığı" teşhisi konuldu. Nefes darlığı ve kalp çarpıntısı şikayetlerinin artması nedeniyle tavsiye üzerine İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Kardiyovasküler Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Altuğ Tunçer'e kontrole gelen 64 yaşındaki kadının ameliyat olması gerekiyordu.

Küçük Kesiden Girilerek Kalp Kapakçığı Değiştirildi

Kilosu nedeniyle ameliyat olmaktan çekinen Arınel'in hayatı, Prof. Dr. Altuğ Tunçer'in yaptığı küçük kesi ameliyatı sayesinde kurtuldu. Sığır kalp zarından üretilen ve dikiş gerektirmeyen kalp kapakçığını, eski kalp kapakçığı ile başarılı bir şekilde değiştiren Tunçer, "Emine Hanım'ın aort kapağında kireçlenmeye bağlı darlık vardı. Bu kapağın değiştirilmesi gerekiyordu. Hastanın kilosu yüzünden ameliyat zorlu olsa da; bu kapağı, dikiş gerektirmeyen özel bir kapak ile kalbi durdurarak yaklaşık 3 saatte yerleştirdik. Kalp ameliyatlarında genellikle; göğüs kemiği kesilirken, biz kaburgaların arasından küçük bir kesiyle girdik. Kemik kesilmediği zaman insanlar daha çabuk iyileşiyor. Bu ameliyatlar ülkemizde çok sık yapılmıyor. Küçük kesi ameliyatları; cerrah için çok zor ve meşakkatli de olsa, hasta için son derece faydalı işlemlerdir. Bu da güzel bir örnek oldu. Hasta çok çabuk iyileşip, 5. günde taburcu oldu" şeklinde konuştu. Ameliyattan sonra şikayetlerinden kurtulan Arınel ise, "Ameliyat olmaktan çok korkuyordum. Ama Altuğ Hoca, kesiyi çok açmayacağını söyledi. Altuğ hocanın bu tür ameliyatlar yaptığını duymuştum. Hasta için bulunmaz bir doktor. Sayesinde şuanda çok iyiyim" dedi.