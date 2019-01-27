130 Km Kavgasına Polis Sendikası da Katıldı

POLİS Sendikası İkinci Başkanı Michael Mertens, yaptığı açıklamayla ülke genelinde otobanlarda hız sınırının belirlenmesinden yana olduğunu söyledi: "Eğer hız sınırına belli bir limit getirilirse kaza sayısı da azalır.

POLİS Sendikası İkinci Başkanı Michael Mertens, yaptığı açıklamayla ülke genelinde otobanlarda hız sınırının belirlenmesinden yana olduğunu söyledi: "Eğer hız sınırına belli bir limit getirilirse kaza sayısı da azalır. Bizim görevimiz insan ölümlerinin önüne geçmek, ağır yaralanmalara ve sakatlıklara yol açacak kazaları önlemek. Sendika olarak biz hız sınırının saatte 130 kilometre ile sınırlandırılmasının faydalı olacağını düşünüyoruz. Yasalara uygun olarak kimi sürücüler saatte 200, hatta 250 kilometre hız yapıyor. Bu hızın yarattığı stresle kazaların önüne geçmek çok kolay değil."



Alman Birinci Kanalı ARD'nin yaptığı kamuoyu yoklamasında ise halkın yarısından fazlası otobanlarda hız limitinin 130 kilometre ile sınırlandırılmasından yana görüş belirtti. Ankete katılanların yüzde 51'i hız sınırlaması getirilmesini destekleyecek yönde görüş belirtirken, yüzde 47'si ise buna karşı çıktı. Yüzde ikisi ise ne karşı çıktı, ne de destekledi.

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