130 Metre Yükseklikte Temizlik İşçilerinin Ekmek Mücadelesi Havadan Görüntülendi

İstanbul'daki yüksek binaların temizliğini yapan işçiler geçimlerini sağlamak için metrelerce yükseklikte komando gibi çalışma yapıyor.

İstanbul'daki yüksek binaların temizliğini yapan işçiler geçimlerini sağlamak için metrelerce yükseklikte komando gibi çalışma yapıyor. Adeta birer komando gibi teçhizat kuşanan temizlik işçileri, gökdelenlerin tepesinden iple sarkarak dev binaların dış cephelerini temizliyor. Kendilerini iple erişim teknisyeni olarak tanımlayan işçilerden bu işi hobi olarak yapan da var, hayata tutunmak için yapan da. İki çocuk annesi Ziynet Çağlayan'ın da aralarında bulunduğu temizlik işçilerinin zorlu çalışması ise havadan görüntüledi.



İstanbul'da faaliyet gösteren bir temizlik firmasının işçileri, yüksek binaların dış cephe temizliği için adeta komando gibi iple sarkarak tehlikeye meydan okuyor. Yıl boyunca yaklaşık 30 gökdelenin temizliğiyle ilgilenen işçiler, bütün güvenlik önlemlerini özenle aldıktan sonra metrelerce yükseklikten aşağı iple sarkarak binaların dış cephelerini temizliyor. Son olarak Ataşehir'de 130 metre yüksekliğindeki bir binanın tepesinden aşağı sarkan temizlik işçilerinin ekmek mücadelesini İHA görüntüledi.



Temizlenecek binada kendileri için ayrılan bölümde, yaptıkları işe uygun kıyafetleri dikkatlice giyen işçiler, daha sonra özenle gerekli güvenlik önlemlerini alıyor. Su dolu kovalar ve cam silmek için gereken malzemelerle birlikte kendilerini binadan sarkıtan halatlar üzerinde kendilerini emniyete alan işçiler, 130 metre yüksekten aşağı bin bir güçlükle yavaş yavaş inerek binanın dış cephesini adeta pırıl pırıl yapıyor.



Binaya asılı halde işini yaparken İHA'ya konuşan ve 5 yıldır iple erişim teknisyenliği yaptığını söyleyen Yaşar Polat, "Endüstriyel alanda ulaşılması güç ve imkansız olan yerlerdeki işleri iple erişim imkanıyla yapıyoruz. Her işin kendine göre zorluğu var ama genelde hobisini işe çeviren arkadaşların yaptığı bir iş olduğu için zevkle yapıyoruz. Zor olmasına rağmen ekmek paramızı bu işten kazanmaya devam ediyoruz. Şu an yaklaşık 130 metre yükseklikte ve 25. kattayız. Aşağıya doğru silerek ineceğiz. Yaklaşık 3 saat, 4 saat ipte kalma süremiz oluyor. Oldukça rahatız aslında. Kemerlerimiz, ekipmanlarımız oldukça ergonomik. Bu sebeple çok da zorlanmıyoruz. Göründüğü kadar zor değil ama uzun süreçlerde biraz yıpratıcı. Bu işi oldukça profesyonel yapıldığı için rüzgar ve hava tahminlerini devamlı takip ediyoruz ve ona göre hareket ediyoruz. Soğuk çok fazla sorun yaratmıyor ancak rüzgar ve yağmurlu havalarda çalışmıyoruz" dedi.



Yaptığı işle kendi ve çocukları için hayata tutunduğunu belirten 37 yaşındaki Ziynet Çağlayan ise, "Yaklaşık 6 yıldır bu işi yapıyorum. Ben 2 çocuk annesiyim. Bu işe başlama sebebim biraz geçim şartları, biraz da hırs olabilir. Her şeyden önce, her şey çocuklarım için. Onlar için bu savaşı veriyorum. Onlar iyi olsun diye uğraşıyorum. Biz burada aile olarak çalışıyoruz. Hiçbirimiz arkadaş değiliz, hepimiz aileyiz. Birbirimize destek olarak, her şeye göğüs gererek çalışıyoruz. 130 metre benim çıktığım en yükseğin yarısı. Bunun 260'ı da var. Ben çocukluğumdan beri yüksekten korkmazdım. Çocukluğumda ağaçlara tırmanan bir çocuk olduğum için, yüksekten bakınca başım dönmez. Yükseklik korkusu insanın içinde varsa oluyor. Ayak titremesi, 'düşeceğim' korkusu bende hiçbir zaman olmadı. Her zaman pozitif ve aktif oldum. İnsan duygulanınca ne konuşacağını bilemiyor. İşin içine çocuklar girince hiç olmuyor. Çocuklar oldu mu başka bir şey düşünemiyorum. İş, para kazanma hırsı, oldu mu Allah her şeyi yaptırıyor insana. Hayat her zaman yaşamaya değer sonuna kadar" diye konuştu.



22 yaşındaki Barış Somuncu ise, "22 yaşındayım. 2 yıldır yüksek binaların camlarını siliyoruz arkadaşlarımla birlikte. Burada olmak güzel bir duygu ve heyecanlı. Daha çok hobimi işe çevirme amaçlı başladım. Kazancı iyi. Zor ve kolay yerleri var ama üstesinden geliyoruz. Profesyonelce işimizi yapıyoruz. Burada olmak heyecanlı, bu işi seviyoruz" dedi.



Temizlik firmasının sahibi Alican Yaşar ise şu şekilde konuştu: "2005 yılından beri binaların dış cephe cam temizliğini yapıyoruz. Bu işi yapabilmek için yükseklik korkunuzun olmaması gerekiyor. Çok iyi bir şekilde eğitimini almanız gerekiyor ve camları iyi temizlemeniz gerekiyor. Halk arasında 'dağcı' olarak adlandırılabiliyoruz ama biz kendimizi 'iple erişim teknisyeni' olarak tanımlıyoruz. Bu işi ticari olarak yapıyoruz"



Öte yandan işçilerin zorlu çalışması havadan görüntülendi. Görüntülerde temizlik işçilerin bellerine bağlı iplerle film sahnesini andıran şekilde temizlik yapıyorlar. 130 metreden aşağı sarkan işçiler vatandaşların korkulu bakışları arasında temizlik yapıyor. - İSTANBUL

