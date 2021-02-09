130 metrede 1 hafta mahsur kalan keçiye nefes kesen kurtarma - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan dikkat çeken sigara mesajı: Haram olan bu büyük tehlikeye bir son verelim

Atatürk portresinin üzerindeki perde olay oldu! Tepkilerin odağındaki isimden eleştirilere yanıt: Art niyetli çevrelerin düşündüğü gibi biri değilim

130 metrede 1 hafta mahsur kalan keçiye nefes kesen kurtarma

Mahsur kalan keçi, nefes kesen bir operasyonla kurtarıldı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde 130 metre yüksekliğindeki uçurumda 1 haftadır mahsur kalan keçi, saatler süren operasyon sonucu kurtarıldı.

Olay, Serik ilçesine bağlı Karataş Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şaban Çıkla isimli vatandaşa ait olduğu öğrenilen keçi, otlandığı sırada dengesini kaybederek 130 metre yüksekliğindeki uçuruma düştü. 1 haftadır uçurumda mahsur kalan keçi, Jandarma ve İHH'ye ait 5 arama kurtarma ekibi tarafından saatler süren zorlu operasyon sonucu kurtarıldı. Kurtarma ekipleri, halat yardımı ile keçinin mahsur kaldığı uçuruma ulaştı. Keçi, ekipler tarafından halata bağlanarak kontrollü bir şekilde aşağı indirildi. 1 haftadır uçurumun kenarında mahsur kalan keçi, kurtarma ekipleri tarafından sahibine teslim edildi.