130. Muhtarlar Toplantısı, Başkan Gökhan Yüksel öncülüğünde gerçekleştirildi - Son Dakika

Kartal Belediyesi tarafından 11 yıldır her ayın ilk Cumartesi günü, Kartal'da bulunan 20 mahallenin sorun ve taleplerinin masaya yatırıldığı Muhtarlar Toplantısı'nın 130'uncusu, Kartal Belediyesi Ana Hizmet Binası'nda Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in başkanlığında yapıldı. Toplantıya mahalle muhtarlarının yanı sıra; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları eşlik etti.



'Mayıs ayı ile birlikte altyapı ve asfaltlama çalışmalarımız başlayacak'



Muhtarlar Toplantısı'nın 2020 yılı Mart ayı oturumunda ilk sözü Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel aldı. Yüksel, "Mart ayı buluşmamıza katıldığınız için teşekkür ediyorum. Baharı karşılıyoruz, sıcakların artması ile beraber ödevlerimiz de artacak. O yüzden hem tedbirleri almak hem de sorunları sizden dinlemek bakımından bu toplantıları önemsediğimin tekrar altını çizmek istiyorum. Öncelikli olarak kentsel dönüşüm, depremle mücadele ve afetlerde koordinasyonu sağlamak konularında yakın takipteyiz. Bunlar haricinde altyapı konusunda önlemlerimizi aldık ve planlarımızı yaptık. Yeni süreç için hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Daha önce de söylediğim gibi Mayıs ayında önceden planladığımız mahalle ve sokaklarımızın belirlediğimiz sırayla asfaltlama ve altyapı çalışmalarına başlıyoruz. Sizlerden ve Komşu İletişim Merkezi'nden gelen bilgiler ile planlamalarımız yapıldı. Mayıs ayından Eylül ayına kadar 5 ay süre ile hızlı bir altyapı çalışması gerçekleştirerek şu an yaşadığımız sıkıntıları yaşamayacağız" dedi.



İBB ile ortak projeler devam edecek



Başkan Gökhan Yüksel konuşmasına şöyle devam etti: "İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hedeflediğimiz birkaç nokta var. Neyzen Tevfik Meydanı ve Kartal Stadı'nın yıktığımız alanı ile ilgili peyzaj çalışması Kısacası tren yolunun altı da dahil olmak üzere yeni alanlar kazandırma çalışması gibi güzel fikirler ve projelerimiz var."



Başkan Gökhan Yüksel'in açılış konuşmasının ardından Kartal'daki 20 mahalleden toplantıya katılan muhtarlar da tek tek söz alarak mahallelerinin sorunlarının yanı sıra; görüş ve taleplerini iletti. Komşu İletişim Merkezi ile yüklerinin hafiflediğini belirten muhtarlar Başkan Gökhan Yüksel'e ve Kartal Belediyesi'ne teşekkür etti. Toplantıya katılan bütün muhtarları dinleyen Başkan Yüksel, görüş ve önerileri için muhtarlara teşekkür ederek kapanış konuşması yaptı ve tüm taleplerin kayıt altına alınarak ilgili müdürlüklere iletildiğini söyledi.



Başkan Gökhan Yüksel'den kadın muhtarlara hediye



Toplantının sonunda Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladığı kadın muhtarlara birer hediye takdim etti. Kartal'ın kadın muhtarları da bu nazik davranışı için Başkan Gökhan Yüksel'e teşekkürlerini sundu. - İSTANBUL