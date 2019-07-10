130 üniversiteli iş başı yaptı
42 dakika önce
Cumhurbaşkanlığı İcraat Programları içinde yer alan Sosyal Çalışma Programı kapsamında 130 Üniversiteli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde iş başı yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 10:41 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanlığı İcraat Programları içinde yer alan Sosyal Çalışma Programı kapsamında 130 Üniversiteli Gençlik ve Spor
, Son Dakika Spor
Haberleri, Spor
Son Dakika'>Spor
İl Müdürlüğünde iş başı yaptı.
Sosyal Çalışma Programıyla üniversite öğrencilerinin bir yandan kamu kurumlarında toplumsal faydası olan işlerde çalışabilecekleri, diğer yandan mesleki niteliklerini geliştirmeleri amaçlanıyor.
Üniversiteli gençler 3 ay boyunca haftanın üç günü program kapsamında çalışmalarına devam edecekler. Kadir Has
Stadyumu Toplantı Salonunda gençlerle bir araya gelen İl Müdürü Murat Eskici, üç ay boyunca yapacakları çalışmalarda programın amacına uygun olarak hem çalışma disiplini kazandırmayı hem de sosyal sorumluluk bilinci aşılamayı hedeflediklerini belirterek, başarı temennisinde bulundu. - KAYSERİ
BES'te nakit çekme olanağı geliyor Kıdem tazminatı reformu Kalkınma Planı'nda TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Teklifin kabul edilecek bir yanı yok ÖTV'ye ithal ve lüks güncellemesi