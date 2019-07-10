Son Dakika Haberleri: 130 üniversiteli iş başı yaptı
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130 üniversiteli iş başı yaptı

42 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı İcraat Programları içinde yer alan Sosyal Çalışma Programı kapsamında 130 Üniversiteli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde iş başı yaptı.

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Cumhurbaşkanlığı İcraat Programları içinde yer alan Sosyal Çalışma Programı kapsamında 130 Üniversiteli Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğünde iş başı yaptı.

Sosyal Çalışma Programıyla üniversite öğrencilerinin bir yandan kamu kurumlarında toplumsal faydası olan işlerde çalışabilecekleri, diğer yandan mesleki niteliklerini geliştirmeleri amaçlanıyor.

Üniversiteli gençler 3 ay boyunca haftanın üç günü program kapsamında çalışmalarına devam edecekler.

Kadir Has Stadyumu Toplantı Salonunda gençlerle bir araya gelen İl Müdürü Murat Eskici, üç ay boyunca yapacakları çalışmalarda programın amacına uygun olarak hem çalışma disiplini kazandırmayı hem de sosyal sorumluluk bilinci aşılamayı hedeflediklerini belirterek, başarı temennisinde bulundu. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 10:41 Kaynak: İHA
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