Günlerdir süren orman yangınları ülkemizin ciğerlerini yakıyor. İtfaiye ekiplerinin ve vatandaşların söndürülmesi adına yoğun çaba sarf ettiği yangınlarda büyük ölçüde ormanlık alan zarar gördü.
Tarım ve Orman Bakanlığı, yangınlarla ilgili son durumu paylaştı. Buna göre, 35 ilimizdeki 130 yangın kontrol altına alındı. 7 noktada devam eden yangınlara ise müdahale sürüyor.
Buna göre devam eden yangınlar şöyle:
Adana, Osmaniye, Mersin, Uşak, İzmir, Kayseri, Kahramanmaraş, Edirne, Kütahya, Balıkesir, Kilis, Kocaeli, Kastamonu, Sakarya, İstanbul, Hatay, Bursa, Diyarbakır, Karaman, Manisa, Bingöl, Kırklareli, Bilecik, Şanlıurfa, Aydın, Bitlis, Çanakkale, Çorum, Samsun, Isparta, Çankırı ve Denizli'deki yangınlar kontrol altına alındı.
Orman Genel Müdürlüğü, son durum listesini "Birlikte başaracağız. Son 6 günde 35 ilde meydana gelen 130 orman yangınını kontrol altına aldık. Vatanımızı savunacağız." sözleriyle paylaştı.
Son Dakika › Güncel › 130 yangın kontrol altına alındı, 7 noktada yangınlar devam ediyor! İşte il il son durum - Son Dakika