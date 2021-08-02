Üye Girişi
130 yangın kontrol altına alındı, 7 noktada yangınlar devam ediyor! İşte il il son durum - Son Dakika

130 yangın kontrol altına alındı, 7 noktada yangınlar devam ediyor! İşte il il son durum

02.08.2021 11:32

Türkiye, günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yangınlar nedeniyle yüzlerce yerleşim yeri kullanılamaz hale geldi, pek çok vatandaşımız evlerinden oldu. Son 6 günde 35 ilimizdeki 130 yangın kontrol altına alındı. 7 noktada süren yangınlara müdahaleye halen devam ediyor.

Günlerdir süren orman yangınları ülkemizin ciğerlerini yakıyor. İtfaiye ekiplerinin ve vatandaşların söndürülmesi adına yoğun çaba sarf ettiği yangınlarda büyük ölçüde ormanlık alan zarar gördü.

7 NOKTADA YANGINLAR DEVAM EDİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, yangınlarla ilgili son durumu paylaştı. Buna göre, 35 ilimizdeki 130 yangın kontrol altına alındı. 7 noktada devam eden yangınlara ise müdahale sürüyor.

Buna göre devam eden yangınlar şöyle:

  • Antalya: 2 noktada yangınlar devam ediyor
  • Muğla: 4 noktada yangınlar devam ediyor
  • Tunceli: Hozat ilçesindeki 1 noktada yangın devam ediyor

YANGINLARIN KONTROL ALTINA ALINDIĞI İLLER

Adana, Osmaniye, Mersin, Uşak, İzmir, Kayseri, Kahramanmaraş, Edirne, Kütahya, Balıkesir, Kilis, Kocaeli, Kastamonu, Sakarya, İstanbul, Hatay, Bursa, Diyarbakır, Karaman, Manisa, Bingöl, Kırklareli, Bilecik, Şanlıurfa, Aydın, Bitlis, Çanakkale, Çorum, Samsun, Isparta, Çankırı ve Denizli'deki yangınlar kontrol altına alındı.

"VATANIMIZI SAVUNACAĞIZ"

Orman Genel Müdürlüğü, son durum listesini "Birlikte başaracağız. Son 6 günde 35 ilde meydana gelen 130 orman yangınını kontrol altına aldık. Vatanımızı savunacağız." sözleriyle paylaştı.

6 gündür ciğerlerimiz yanıyor! İşte orman yangınlarında son durum
6 gündür ciğerlerimiz yanıyor! İşte orman yangınlarında son durum
6 gündür ciğerlerimiz yanıyor! İşte orman yangınlarında son durum


130 yangın kontrol altına alındı, 7 noktada yangınlar devam ediyor! İşte il il son durum
Bakan Pakdemirli yangınlardaki son durumu paylaştı! 3 ilde 7 yangın devam ediyor

Orman Yangınları, İtfaiye, Yangın, Tarım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 130 yangın kontrol altına alındı, 7 noktada yangınlar devam ediyor! İşte il il son durum - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

TFF Başkanı Özdemir'den kadın hakem duyurusu! 2023 yılında Süper Lig'de maç yönetmeye başlayacaklar 12:40 TFF Başkanı Özdemir'den kadın hakem duyurusu! 2023 yılında Süper Lig'de maç yönetmeye başlayacaklar Cinnet geçiren kayınpeder, kızının gözü önünde damadını bıçakladı 12:37 Cinnet geçiren kayınpeder, kızının gözü önünde damadını bıçakladı Manavgat'ta alevlerden kaçmak için bindikleri teknede, gölün ortasında mahsur kaldılar 12:29 Manavgat'ta alevlerden kaçmak için bindikleri teknede, gölün ortasında mahsur kaldılar
Cansız bedeni parçalanmış olarak bulundu! Üniversiteli Azra'yı öldüren katil zanlısı cinayet anını anlattı 12:16 Cansız bedeni parçalanmış olarak bulundu! Üniversiteli Azra'yı öldüren katil zanlısı cinayet anını anlattı Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Tom Daley, sosyal sorumluluk projesi için tribünde örgü ördü 12:07 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Tom Daley, sosyal sorumluluk projesi için tribünde örgü ördü Türkiye'nin birçok ilinden gelen elektrik kesintisi haberleri vatandaşı korkuttu! Bakanlık'tan açıklama var 11:26 Türkiye'nin birçok ilinden gelen elektrik kesintisi haberleri vatandaşı korkuttu! Bakanlık'tan açıklama var
Yangınlarda 7 kişinin yaşamını yitirdiği Manavgat'ta terk edilmiş bir motosiklette molotof düzeneği bulundu 11:14 Yangınlarda 7 kişinin yaşamını yitirdiği Manavgat'ta terk edilmiş bir motosiklette molotof düzeneği bulundu Tarık Soner ile nikah masasına oturan manken Şenay Akay, güzelliğiyle hayran bıraktı 10:56 Tarık Soner ile nikah masasına oturan manken Şenay Akay, güzelliğiyle hayran bıraktı

Son Dakika Haberleri
12:40 TFF Başkanı Özdemir'den kadın hakem duyurusu! 2023 yılında Süper Lig'de maç yönetmeye başlayacaklar
12:38 Memur ve memur emeklisinin gözü zam görüşmesinde! Bakan, enflasyonun üzerinde bir rakamı işaret etti
12:36 Cinnet geçiren kayınpeder, kızının gözü önünde damadını bıçakladı
12:33 Vahşice katledilen Azra için Ekrem-Dilek İmamoğlu çiftinden sert tepki: Tahammülümüz yok
12:16 Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı orman yangınları nedeniyle ertelendi
12:15 Cansız bedeni parçalanmış olarak bulundu! Üniversiteli Azra'yı öldüren katil zanlısı cinayet anını anlattı
12:09 İhracatta yeni Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı
12:08 Karakomik Filmler'in devamı geliyor! Anlaşma sağlayan Cem Yılmaz, 7,5 milyon TL kazanacak
12:06 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Tom Daley, sosyal sorumluluk projesi için tribünde örgü ördü
11:29 Fatih Terim'den dikkat çeken açıklamalar: Ben oy verdiğim başkanla çalışmam
Galatasaray'ın UEFA'ya bildirdiği 25 kişilik listede yeni transfer Cicaldau yer almadı Galatasaray'ın UEFA'ya bildirdiği 25 kişilik listede yeni transfer Cicaldau yer almadı         
12:49
Memur ve memur emeklisinin gözü zam görüşmesinde! Bakan, enflasyonun üzerinde bir rakamı işaret etti Memur ve memur emeklisinin gözü zam görüşmesinde! Bakan, enflasyonun üzerinde bir rakamı işaret etti         
12:39
Vahşice katledilen Azra için Ekrem-Dilek İmamoğlu çiftinden sert tepki: Tahammülümüz yok Vahşice katledilen Azra için Ekrem-Dilek İmamoğlu çiftinden sert tepki: Tahammülümüz yok         
12:33
Konya'da katledilen 7 kişilik ailenin akrabası yapılan provokasyonlara cevap verdi: Kimse bizi ayıramaz Konya'da katledilen 7 kişilik ailenin akrabası yapılan provokasyonlara cevap verdi: Kimse bizi ayıramaz         
12:18
Karakomik Filmler'in devamı geliyor! Anlaşma sağlayan Cem Yılmaz, 7,5 milyon TL kazanacak Karakomik Filmler'in devamı geliyor! Anlaşma sağlayan Cem Yılmaz, 7,5 milyon TL kazanacak         
12:09
Gece nöbetinde acı ölüm! İtfaiye erinin cansız bedenini santrale gelen arkadaşları buldu Gece nöbetinde acı ölüm! İtfaiye erinin cansız bedenini santrale gelen arkadaşları buldu         
11:32
Yangın bölgesinden konuşan Haluk Levent, yardım konusunda uyardı: Sistemsiz yardım yapmayın Yangın bölgesinden konuşan Haluk Levent, yardım konusunda uyardı: Sistemsiz yardım yapmayın         
11:15
Günlerdir aranan üniversiteli Azra ölü bulundu! Cani adam, önce tecavüz etmiş sonra parçalamış Günlerdir aranan üniversiteli Azra ölü bulundu! Cani adam, önce tecavüz etmiş sonra parçalamış         
11:07
Pavyonda gelen yüklü hesap cinayetle bitti! 19 yaşındaki genç göğsünden vuruldu Pavyonda gelen yüklü hesap cinayetle bitti! 19 yaşındaki genç göğsünden vuruldu         
10:40
Fahrettin Altun'dan sosyal medyada başlatılan Fahrettin Altun'dan sosyal medyada başlatılan "Help Turkey" kampanyasına ilginç tepki         
10:33
Kenan Doğulu ve Burcu Biricik'ten rest geldi: Yanan yere otel yapılırsa kalmayacağım, şarkı söylemeyeceğim Kenan Doğulu ve Burcu Biricik'ten rest geldi: Yanan yere otel yapılırsa kalmayacağım, şarkı söylemeyeceğim         
10:27
Arka Sokaklar'ın Pınar'ı İstanbul'u terk edip, çocuk sahibi oldu! İşte son hali Arka Sokaklar'ın Pınar'ı İstanbul'u terk edip, çocuk sahibi oldu! İşte son hali         
00:28
Arkadaşlarıyla pikniğe giden genç kadın kazara vurularak öldü Arkadaşlarıyla pikniğe giden genç kadın kazara vurularak öldü         
21:56
Norveç'ten sonra Fransa Plaj Hentbolu Kadın Milli Takımı da bikini giyme zorunluluğuna tepki gösterdi Norveç'ten sonra Fransa Plaj Hentbolu Kadın Milli Takımı da bikini giyme zorunluluğuna tepki gösterdi         
19:56
Yangının sembol fotoğrafındaki genç kız konuştu: Zaman değişse de kadınlarımız hiç değişmedi Yangının sembol fotoğrafındaki genç kız konuştu: Zaman değişse de kadınlarımız hiç değişmedi         
19:10
Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'a 'Sünnet'li tebrik! Cübbeli Ahmet Hoca sosyal medyadan paylaştı Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'a 'Sünnet'li tebrik! Cübbeli Ahmet Hoca sosyal medyadan paylaştı         
15:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2021 12:55:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 130 yangın kontrol altına alındı, 7 noktada yangınlar devam ediyor! İşte il il son durum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement