130 yıllık konakta tarihe yolculuk

SAMSUN - Samsun'un Ladik ilçesinde bulunan Alibey Konağı, ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor. İçinde sergilenen antika eşyalar ile insanları eski zamana götüren konak, 2014 yılından günümüze kadar 'Kültürevi' olarak hizmet veriyor.

1889 yılında yapılan Osmanlı dönemi ahşap sivil mimari örneklerinden biri olan Alibey Konağı, 2014 yılından bu yana 'Kültürevi' olarak hizmet veriyor. 1943 depreminde dahi yıkılmayan konağın varisi Fahri Işık Yeten, Ladik konak yaşam kültürünün geleceğe aktarılması amacıyla 2009 yılında burayı kültürevi olarak bağışladı. Samsun İl Özel İdaresi tarafından 2012 yılında restorasyonu yapılan konağın tahsisi Ladik Kaymakamlığına verildikten sonra 2014 yılında Kültürevi olarak hizmete açıldı. Bina içerisinde Türklere özgü kıyafetler, eşyalar ve yemekler sergileniyor. Binanın tasarımı yukarıdan aşağıya doğru çiftli kapılar kapatılarak ikiye bölünmekte olup iki ailenin yaşayabileceği konsept şeklinde yapıldı. Çatısı Osmanlı tipi kiremitle örülen konağın içerisinde giyotin modeli şeklinde 26 adet pencere bulunuyor.

Kültürevinin Ladik ilçesine önemli katkıları olduğunu belirten Ladik Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürü Şahin Örnek, "Konakta, eski zamanda teknoloji olmadan kullanılan ev aletleri, Türklere özgü kıyafetlerimiz, yemeklerimiz bu konakta sergileniyor. Konak, Ladik'te insanların çok sık ziyaret ettiği bir yer haline geldi. Kimi zaman insanlar evlerinde bulunan antika eşyaları buraya getirerek hibe ediyor ve burada sergileniyor. Kültürümüzü yaşatmak anlamında çok önemli bir yapı olduğunu düşünüyorum" dedi.