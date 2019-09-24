Son Dakika Haberleri: 1300 adet ecstasy hap ele geçirildi
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1300 adet ecstasy hap ele geçirildi

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde şüphe üzerinde durdurulan araçta 1300 adet ecstasy hap ele geçirildi.

1300 adet ecstasy hap ele geçirildi, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde şüphe üzerinde durdurulan araçta 1300 adet ecstasy hap ele geçirildi.


Emniyet ekipleri, yaptıkları uygulamada, cadde üzerinde giden bir araçtan şüphelendi. Ekipler tarafından durdurulan araçta yapılan aramada kutu ve peçete içerisinde baraj ve arabanın çeşitli yerlerine gizlenmiş vaziyette 1300 adet ecstasy hap ele geçirildi. 3 şahıs gözaltına alındı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 07:42 Kaynak: İHA
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