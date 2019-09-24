Son Dakika Haberleri: 1300 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı
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1300 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı

27 dakika önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, polis ekiplerince oluşturulan uygulama noktasına, şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 1300 ecstasy hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

1300 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, polis ekiplerince oluşturulan uygulama noktasına, şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 1300  ecstasy hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı yunus ekipleri, İstiklal Caddesi üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında şüphe üzerine Ş.F. yönetimindeki 16 KJ 319 plakalı aracı durdurdu. Araçta ve içindeki 3 kişinin üzerinde arama yapan ekipler, 1300 ecstasy hap ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, sürücü ile A.N. ve M.D.'yi gözaltına aldı.


İnegöl, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 05:22 Kaynak: DHA
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