1308 Omaneli Belediyespor U19: 10 - Gölpazarı Belediye Spor: 0 - Son Dakika
Son Dakika Spor 1308 Omaneli Belediyespor U19: 10 - Gölpazarı Belediye Spor: 0 - Son Dakika Spor

1308 Omaneli Belediyespor U19: 10 - Gölpazarı Belediye Spor: 0

6 saat önce

Bilecik U19 Gençler Ligi'nin ilk haftasında 1308 Osmaneli Belediyespor U19 futbol takımı adeta gol oldu yağdı.

1308 Omaneli Belediyespor U19: 10 - Gölpazarı Belediye Spor: 0, System.String[]

Bilecik U19 Gençler Ligi'nin ilk haftasında 1308 Osmaneli Belediye spor U19 futbol takımı adeta gol oldu yağdı.


Bilecik İstasyon Sentetik Saha'da oynanan Bilecik U19 Gençler Ligi'nin ilk haftasında 1308 Osmaneli Belediyespor U19 futbol takımı deplasmanda Gölpazarı Belediyespor U19 futbol takımını 10-0 yendi. 1308 Osmaneli Belediyespor olarak geleceğe yatırım yaptıklarını anlatan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Osmaneli Belediye'si olarak günlük başarılardan ziyade geleceğe yatırım yapıyoruz. Osmaneli çocuklarını ve gençlerine spor yaptırmak, onları milli değerlerimize, dinimize, örf ve adetlerimize bağlı olarak yetiştirmek, üst liglere ve milli takımlara sporcu vermek hedefiyle spora yatırım yapıyoruz. İlk maçını bugün oynayarak farklı galip gelen takımımız sporcularını, ailelerini, hocalarımızı, yöneticilerimizi ve büyük taraftarımızı kutluyorum" dedi. - BİLECİK

Gölpazarı, Osmaneli, Bilecik, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:39 Kaynak: İHA
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