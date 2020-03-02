1308 Osmaneli Belediye Spor 7- Söğüt Spor 0

1308 Osmaneli Belediye Spor ve Söğüt Spor maçında centilmence gecen maçta milli duygular öne çıktı.



Türk bayraklarıyla sahaya çıkan alt yapı takımları ve Türk Silahlı Kuvvetlerine destek pankartıyla sahaya çıkan takımları seyircilerden büyük alkış aldı. Takım sahaya "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve Emniyet Güçlerimizin Emrindeyiz" pankartı ile çıkarken, konuk Söğüt Sporda " Başımız Sağolsun" pankartıyla sahaya cıktı.



1308 Osmaneli Belediye Spor takımı çok iyi bir futbol ortaya koyarken, ortalama 19 yaş ile Bilecik ilinin en genç takımı olarak altyapının önemini bir kez daha herkese gösterdi. Çok yetenekli altyapıdan gelen sporcuları ile takımı örnek bir kulüp olarak ta dikkat çekiyor. Kalıcı başarılar kadar çocukların ve gençlerin yeteneklerini de geliştirme gayreti içindeyiz. Bugünkü maçta Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz ve Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin yine takımı yalnız bırakmayarak her iki takıma da başarılar dilediler. Belediye Başkanı Münür Şahin; "Bugünkü maçta 7-0'lık net bir galibiyet alan takım sporcularını, ailelerini, hocaları yöneticileri ve büyük taraftarlsarı kutluyoruz . Bugün centilmence mücadele eden Söğüt Spora teşekkür ediyoruz,önümüzdeki maçlar için başarılar diliyoruz." dedi. - BİLECİK