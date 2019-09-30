Son Dakika Haberleri: 1308 Osmaneli Belediye Spor, ligde 2'de 2 yaptı
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1308 Osmaneli Belediye Spor, ligde 2'de 2 yaptı

1 saat önce

Bilecik 1. Amatör Lig 2018-2019 şampiyonu 1308 Osmaneli Belediye Spor, deplasmanda 1299 Bilecik Kulübü'nün 2-0 yendi.

1308 Osmaneli Belediye Spor, ligde 2'de 2 yaptı, System.String[]

Bilecik 1. Amatör Lig 2018-2019 şampiyonu 1308 Osmaneli Belediye Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor, deplasmanda 1299 Bilecik Kulübü'nün 2-0 yendi.


Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Stadı'nda oynanan Bilecik 1. Amatör Lig ikinci hafta müsabakasında 1308 Osmaneli Belediye Spor ile 1299 Bilecik Kulübü karşılaştı. Mücadeleye iyi başlayan 1308 Osmaneli Belediye Spor, maçın 32'nci dakikasında Ergün Özsoy ile 1-0 öne geçti. Bu golden 10 dakika sonra rakip takım Celal Daş'ın golüyle durumu 2-0'a getirdi. Bu gol ilk yarının da skoru oldu. İkinci yarı iki takımın orta saha mücadelesi şeklinde geçti. Karşılıklı bulunan ataklar ikinci yarıda sonuçsuz kalınca maçı 1308 Osmaneli Belediye Spor 2-0 kazandı. Bu galibiyet ile ligde 2'de 2 yapan 1308 Osmaneli Belediye Spor puanını 6'ya çıkarırken ev sahibi 1299 Bilecik Kulübü ligde henüz puanla tanışamadı. - BİLECİK

Osmaneli, Bilecik, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 04:00 Kaynak: İHA
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