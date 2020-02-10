1308 Osmaneli Belediye Spor U16 futbol takımı şampiyonluğu garantiledi

1308 Osmaneli Belediye Spor U16 futbol takımı kendi saha ve seyircisi önünde Bozüyük Vitra Spor U16 takımını 5-1 yenerek ligin bitime 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.



Bilecik U16 Gençler Ligi'nde 8'inci geride kalırken, Osmaneli İlçe Stadı'nda oynanan müsabakada rakibi 5-1 yenen 1308 Osmaneli Belediye Spor U16 futbol takımı ligin bitime 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi. Maç sonunda futbolcu ve teknik heyeti tebrik eden Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Takımımızın çok güzel bir oyun ortaya koyduğu müsabakada konuk takım Bozüyük Vitra Spor centilmence mücadele etti. Ligde oynadığımız 8 maçı da kazanarak 24 puana ulaşan takımımız ligin bitmesi 2 hafta kala şampiyonluğu garantileyerek, Türkiye U16 Futbol Şampiyonasında ilimizi temsil etmeyi garantiledi. Büyük bir başarıya imza atan takımımızda en 3 sporcumuz büyük kulüpler tarafından da izleniyor. Altyapıya yapmış olduğumuz yatırımlarla sporun her branşında varız. Örnek bir alt yapı kulübü olarak hedeflerimize uygun olarak çocuklarımıza, gençlerimize spor yaptırmaya özen gösteriyoruz. Tesisleşmede çok iyi konumda olmamıza rağmen bunu yeni yatırımlarımızla çok daha mükemmele getirme gayreti içindeyiz. Osmaneli artık başarı öyküsüyle tanınan bir kent oldu. Dışarıdan takımlar ilçemize kampa, turnuvalara geliyorlar. TFF tarafından izlenen turnuvalarımızla örnek ilçeyiz. Osmaneli Belediyesi olarak ilçemiz gençlerine, çocuklarına spor yaptırmayı. Onlara spor tesisleri sunmayı, .transfere değil çocuklarımızın geleceklerine yatırım yapmayı hedefliyor ve gerçekleştiriyoruz. Bugün planlı programlı çalışmanın bir sonucunu daha yaşadık. 1308 Osmaneli Belediye Spor U16 takımımız 2 maç kala şampiyonluğunu ilan etti. Değerli takımımızın sporcularını, ailelerini, hocalarımızı, yöneticilerimizi, büyük taraftarımızı kutluyoruz" dedi. - BİLECİK