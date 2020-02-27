1308 Osmaneli Belediye Spor U16 futbol takımı şampiyon oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor 1308 Osmaneli Belediye Spor U16 futbol takımı şampiyon oldu - Son Dakika Spor

1308 Osmaneli Belediye Spor U16 futbol takımı şampiyon oldu

6 saat önce

1308 Osmaneli Belediye Spor Alt Yapı Futbol Takımı U16 Söğüt Sporu 4-2 mağlup edip oynadığı 10 maçın tümünü kazanarak 30 puanla şampiyonluğunu ilan etti.

1308 Osmaneli Belediye Spor U16 futbol takımı şampiyon oldu, System.String[]

1308 Osmaneli Belediye Spor Alt Yapı Futbol Takımı U16 Söğüt Sporu 4-2 mağlup edip oynadığı 10 maçın tümünü kazanarak 30 puanla şampiyonluğunu ilan etti.


Bilecik ilini Türkiye Şampiyonasında temsil edecek takımın şampiyonluğu büyük bir coşku ile kutlandı. Son derece centilmence mücadele ortaya koyan Söğüt Spor U16 Takımı maç sonrası şampiyon olan takım sporcularını kutladı. Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, Belediye Başkanı Münür Şahin, Bilecik ASFK Başkanı Nusret Tosun, Futbol İl Temsilcisi Engin Toku maçı izleyerek şampiyon olan takımı şampiyonluk kupasını verdiler.


Bilecik ASFK Başkanı Nusret Tosun, 1308 Osmaneli Belediye Sporu kutlarken, alt yapıya verdikleri önem nedeniyle örnek bir alt yapı kulübü olarak spora büyük hizmetler verdiğini söyledi.


Bilecik Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz ve Belediye Başkanı Münür Şahin de takımımın şampiyonluğu nedeniyle kutlarken, Türkiye Şampiyonasında başarılar dilediler. Yavuz ve Şahin, 1308 Osmaneli Belediye Sporun spora, çocuklara, gençlere verdiği için teşekkür ettiler. - BİLECİK

Osmaneli, Futbol, Söğüt, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:47 Kaynak: İHA
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