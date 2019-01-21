Son Dakika Haberleri: 1308 Osmaneli Belediyespor, Bayırköyspor Deplasmanında 3-1 Kaybetti

1308 Osmaneli Belediyespor, Bayırköyspor Deplasmanında 3-1 Kaybetti

1 saat önce

Bilecik 1. Amatör Lig'in nağmaluğ lideri 1308 Osmaneli Belediyespor ilk mağlubiyet ve ilk puan kaybını yaşadı.

1308 Osmaneli Belediyespor, Bayırköyspor Deplasmanında 3-1 Kaybetti, System.String[]
Bilecik 1. Amatör Lig'in nağmaluğ lideri 1308 Osmaneli Belediyespor ilk mağlubiyet ve ilk puan kaybını yaşadı.

Bilecik 1. Amatör Lig 15'inci hafta müsabakasında Bayırköy Şehit Ömer Halis Demir Stadı'nda oynanan Bayırköyspor-1308 Osmaneli Belediyespor'un ev sahibi ekip 3-1 kazanırken, 1308 Osmaneli Belediyespor ilk mağlubiyet ve ilk puan kaybını yaşadı. Maç öncesi iki takım taraftarları birlikte aynı tribünde maç seyrederken, iki takım oyuncuları da birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Maça dengeli bir oyunla başlayan iki takım futbolcular birbirlerine üstünlük kurmaya çalıştılar. İlk yarım saat orta sahada ikili mücadele şeklinde maçın 17'inci dakikasında gelişen 1308 Osmaneli Belediyespor atağında rakip oyuncular topu kornere gönderdi. Korner noktasında topun başına geçen İlker Çınar ceza sahası içine kestiği topu Onur Keçeci düzgün bir kafa vuruşuyla ağlara göndererek, takımını 1-0 öne geçirdi. Maçın 25'inci dakikasında Bayırköyspor sol taraftar bir korner atışı kazandı. Ceza sahasına düz açılan ortayı Egit Tabak düzgün bir kafa vuruşuyla ağlara göndererek, durumu 1-1'e getirdi. Bu golden sonra iki takım yakaladığı atakları değerlendiremezken, ilk yarı 1-1'lik skorla bitti. Maçın ikinci yarısına baskılı bir oyunla başlayan Bayırköyspor maçın 54'üncü dakikasında Egit Tabak'ın ayağından bulduğu golle durumu 2-1'e getirdi. Bu golden sonra 6 dakika sonra Egit Tabak kendisinin ve takımın 3'üncü golünü kaydetti. Maçın 85'inci dakikasında yaşanan bir pozisyon sonrası iki takım oyuncuları arasında arbede yaşanırken, maçın orta hakemi her iki takımdan birer kişiye kırmızı kart göstererek, oyun dışına attı. Bu olaylar sonrası maçta başka gol olmazken, Bayırköyspor maçı 3-1 kazanarak, lig lideri 1308 Osmaneli Belediyespor'a ilk puan kaybını yaşattı. Bu galibiyet sonrası lider 1308 Osmaneli Belediyespor 39 puanda kalırken, Bayırköyspor 34 puanla en yakın takipçisi oldu. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:18 Kaynak: İHA

Yaşam
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