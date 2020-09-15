1308 Osmaneli Belediyespor'dan Bayırköyspor'a futbolcu desteği
Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'i makamında ziyaret etti.
Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'i makamında ziyaret etti. Ziyarette 1308 Osmaneli Belediyesi ve Bayırköyspor arasından futbolcu desteği görüşüldü.
Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, AK Parti Bayırköy Belde Başkanı Selçuk Gedik, Belediye Meclis Üyesi ve Bayırköyspor Kulüp Başkanı Okan Kizmaz, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'i makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Şahin, "Değerli kardeş belediyemiz olan Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman bizleri ziyaret etti. Birlikte karşılıklı projelerimizi değerlendirdik ve 1308 Osmaneli Belediyespor'dan BAL'da ilimizi temsil edecek Bayırköyspor'a vereceğimiz sporcu ve destekleri görüştük. Saygıdeğer Bayırköy belediye başkanımıza ve birlikte ziyaretimize gelen değerli misafirlerimize sıcak samimi ev sahiplikleri için teşekkür ediyoruz" dedi. - BİLECİK
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