Bilecik 1. Amatör Lig 4'üncü hafta müsabakasında Pazaryeri deplasmanında 1308 Osmaneli Belediyespor farklı kazandı.



Pazaryeri İlçe Stadı'ndan Pazaryeri-1308 Osmaneli Belediyespor maçını deplasman ekibi 5- 0 kazanarak, ligde 4'te 4 yaptı. Maça iyi başlayan 1308 Osmaneli Belediyespor maçın 7'inci dakikasında Cem Paun ile 1-0 öne geçti. Bu golden 7 dakika sonra Oğulcan Barut 1308 Osmaneli Belediyespor'un ikinci golünü kaydetti. Maçın 22'inci dakikasında Oğulcan Barut kendisinin 2'inci takımının 3'üncü golü kaydetti. Bu golde aynı zamanda ilk yarınında skoru oldu. İkinci yarıya da atak bir futbolla başlayan 1308 Osmaneli Belediyespor maçın 51'inci dakikasında Celal Daş ile durumu 3-0'a getirdi. Maçın 65'inci dakikasında Cem Paun kendisinin 2'inci takımın 5'inci golünü kaydetti. Bu golden sonra iki takım karşılıklı buldukları pozisyonları değerlendiremezken, maçı 1308 Osmaneli Belediyespor 5-0 kazandı. 1308 Osmaneli Belediyespor bu galibiyet ile ligde 4'de yaparak, puanını 12'ye çıkartı.



"İki takım centilmence bir müsabaka oynadı"



Maç sonunda bir açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Barış Pınarı Harekatına İilçe olarak sonsuz destek verdiklerini ve bugün maça iki takımın anlamlı bir pankartta maça çıktıklarını belirtti. Şahin, "1308 Osmaneli Belediye Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor futbol takımımız Pazaryerispor ile yaptığı maç, her iki takım açısından da birlik ve beraberlik havasının ve kahraman askerlerimize desteğin öne çıktı. İki takım sahaya 'Barış Pınarı Harekatında Devletimizin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin Yanındayız' yazılı pankart ile maça çıktı. İki takımda seyircilerden büyük alkış aldı. Ev sahibi Pazaryerispor yöneticilerine,sporcularına ve başarılı Belediye başkanları Zekiye Tekin hanımefendiye centilmenlikleri, misafirperverlikleri için teşekkür ediyoruz. Bugün oynanan maçta ise takımımız deplasmanda Pazaryerisporu 5 - 0 yenerek galibiyet serisine devam etti" dedi.



Öte yandan ligin 5'inci haftasında Osmaneli ilçe stadında ligin şampiyonluk adayı ve 4 haftayı kayıpsız geçen 1308 Osmaneli Belediyespor ile Bilecikspor karşı karşıya gelecek. - BİLECİK