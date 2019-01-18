1308 Osmaneli Belediyespor Karate Takımı 30 Madalya Kazandı

1308 Osmaneli Belediyespor Karate Takımı, Bilecik Okullar Arası Karate Turnuvası'nda büyük başarı elde ederken, sporcular 14 altın, 5 gümüş, 11 bronz madalya kazandı.

1308 Osmaneli Belediyespor Karate Takımı, Bilecik Okullar Arası Karate Turnuvası'nda büyük başarı elde ederken, sporcular 14 altın, 5 gümüş, 11 bronz madalya kazandı.



Konu ile ilgili açıklama yapan Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, başarılı sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Şahin, "Çok sayıda branşları arasına karateyi de ekleyen 1308 Osmaneli Belediyespor, bu branştaki faaliyetlerine devam etmesindeki amacı öncelikle ve özellikle gençlerimizin uyuşturucu ve kötü alışkanlık gibi davranışlardan uzak kalmaları noktasından yola çıktı. Manevi motivasyonu ve milli şuuru yüksek sporcular yetiştirmek istiyoruz. Bunun için sporcularımızla bire bir ilgileniyor, sorunlarını dinleyip çözüm arıyoruz. Tabii ki bunun yanında ulusal ve uluslararası derece yapan, sporcular yetiştirmeyi de hedefliyoruz. Karate bir savunma sporudur. Sporda sevgi, saygı, disiplin ve ahlakla ilgili bilgiler veriliyor. Ruhsal ve bedenen gelişmenin bedenen olumlu yönde katkısı bulunuyor. 1308 Osmaneli Belediyespor Kulübü, çok sayıda branşları arasına karate sporunu ekleyerek, Osmaneli halkımıza hizmet vermeye devam ediyor" dedi. - BİLECİK

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