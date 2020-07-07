1308 Osmaneli Belediyespor yaz spor okulları başladı - Son Dakika

1308 Osmaneli Belediyespor yaz spor okulları başladı

Bilecik'te bulunan 1308 Osmaneli Belediyesor yaz spor okullarına kendine ait tesislerinde başladı.

Bilecik'te bulunan 1308 Osmaneli Belediyesor yaz spor okullarına kendine ait tesislerinde başladı.


Altyapıya büyük önem verdiğini ve bin kişiye ulaşan sporcu portföyü ile 17 branşta faaliyet gösteren 1308 Osmaneli Belediyespor'un Türkiye'de örnek bir altyapı spor kulübü olduğunu söyleyen Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin "Çok değerli ve birçoğu branşların da milli takımlar seviyesinde sporculuk yapmış hocaları ile gençlerimize, çocuklarımıza sahip çıkıyoruz. Günümüzde takımlarımızın mali sıkıntıları sonrası yeni anlaşılmaya başlanan ve değer kazanan alt yapı Osmaneli Belediyesince örnek bir model olarak uygulanıyor. Örf ve adetlerine bağlı, milli değerlerine sahip çıkan, dini duygularla donanmış, ahlaklı birlikte hareket etmeyi bilen, devletine, milletine, bayrağına, vatanına bağlı sporcular yetiştirmek önceliğimiz. Şampiyonluktan önce iyi sporcu olmayı çocuklarımıza, gençlerimize aşılıyoruz" diye konuştu. - BİLECİK

Osmaneli, Bilecik, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 12:19 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 1308 Osmaneli Belediyespor yaz spor okulları başladı - Son Dakika Spor
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