131 Kilogram Skunk Ele Geçirildi

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir tırda 131 kilogram skunk ele geçirildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir tırda 131 kilogram skunk ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışından bir tır dorsesinde, uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Sınır kapısı girişinden itibaren takibe alınan tır, Tekirdağ girişinde durduruldu. Aramada 4 çanta içerisinde 131 kilogram skunk ele geçirildi.



Olayla ilgili M.Ç. H.Y. ve M.Ö. gözaltına alındı.



Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin başarılı bir operasyon gerçekleştirdiğini söyledi.



Aydın, emniyet müdürlüğünün uyuşturucuyla mücadele çalışmasının devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Planlı operasyonlarımız her yönlü olduğu gibi narkotik yönüyle de devam ediyor. Yurt dışından ülkemize gelen, daha önceki planlı çalışmamız neticesinde tır ve ona eskortluk yapan iki araç, ilimiz sınırlarına girerken yakalandı. Gümrüklü alan içerisinde ekiplerimizin yaptığı aramada 131 kilo skunk denilen kimyasal uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan uyuşturucu miktarı bu yıl Tekirdağ'da yakalanan en büyük miktardır. Bundan sonra çalışmalarımız devam edecek."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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