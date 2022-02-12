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131 yıllık saat kulesinden düşen parçalar korkuttu - Son Dakika

131 yıllık saat kulesinden düşen parçalar korkuttu

12.02.2022 18:35

- 131 yıllık saat kulesinden düşen parçalar korkuttu Çorum'un Sungurlu ilçesinin simgelerinden biri olan, 131 yıllık tarihi Saat kulesi dökülmeye başladı.

- 131 yıllık saat kulesinden düşen parçalar korkuttu

ÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinin simgelerinden biri olan, 131 yıllık tarihi Saat kulesi dökülmeye başladı.

Kaymakam Edip Bey tarafından Yozgat Saat Kulesini yapan Yozgatlı Şakir Usta'ya 1891 yılında yaptırılan 19 metre yüksekliğinde ki Saat kulesi tehlike oluşturmaya başladı. 2020 yılı Ocak ayında meydana gelen depremde balkon parçaları düşen saat kulesinin diğer parçaları da bugün düştü. Her gün yüzlerce vatandaş tarihi kule önünde fotoğraf çektirdiği Saat kulesi etrafında düşen parçaların olduğu sırada kimsenin bulunmaması faciayı önledi. Belediye ekipleri tarihi kulenin etrafını polis barikatlarıyla kapatırken, durum Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'na bildirildiği öğrenildi.

Tarihi Sungurlu saat Kulesi en son 2008 yılında restore edilmişti.

131 yıllık saat kulesinden düşen parçalar korkuttu
131 yıllık saat kulesinden düşen parçalar korkuttu
131 yıllık saat kulesinden düşen parçalar korkuttu
131 yıllık saat kulesinden düşen parçalar korkuttu
131 yıllık saat kulesinden düşen parçalar korkuttu

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Sungurlu, Yozgat, Çorum, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 131 yıllık saat kulesinden düşen parçalar korkuttu - Son Dakika


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