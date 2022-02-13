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131 yıllık saat kulesinden düşen parçalar korkuttu - Son Dakika

131 yıllık saat kulesinden düşen parçalar korkuttu

13.02.2022 00:57
131 yıllık saat kulesinden düşen parçalar korkuttu

Çorum'un Sungurlu ilçesinin simgelerinden biri olan 131 yıllık tarihi Saat Kulesi dökülmeye başladı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinin simgelerinden biri olan 131 yıllık tarihi Saat Kulesi dökülmeye başladı.

Kaymakam Edip Bey tarafından Yozgat Saat Kulesi 1891 yılında Şakir Usta'ya yaptırıldı. Yozgatlı Usta'nın 19 metre yüksekliğinde yaptığı Kule, Sungurlu ilçesinin simgelerinden oldu. 131 yıllık tarihi geçmişe sahip olan Saat Kulesi tehlike oluşturmaya başladı. 2020 yılı Ocak ayında meydana gelen depremde balkon parçaları düşen Saat Kulesi'nin diğer parçaları da bugün düştü. Her gün yüzlerce vatandaşın fotoğraf çektirdiği Saat Kulesi'nden parçaların düştüğü anda kimsenin olmaması faciayı önledi.

Belediye ekipleri tarihi kulenin etrafını polis barikatlarıyla kapatırken, durum Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kuruluna bildirildi. Tarihi Sungurlu Saat Kulesi en son 2008 yılında restore edilmişti. - ÇORUM

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Sungurlu, Yozgat, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 131 yıllık saat kulesinden düşen parçalar korkuttu - Son Dakika


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