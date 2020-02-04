132 Rus vatandaşı Çin'den tahliye istiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel 132 Rus vatandaşı Çin'den tahliye istiyor - Son Dakika

132 Rus vatandaşı Çin'den tahliye istiyor

6 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, korona virüsünün ortaya çıktığı Çin'in Hubei eyaletinde yaşayan 132 Rus vatandaşının ülkeye dönme talebinde bulunduğu belirtildi.

132 Rus vatandaşı Çin'den tahliye istiyor, System.String[]

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, korona virüsünün ortaya çıktığı Çin'in Hubei eyaletinde yaşayan 132 Rus vatandaşının ülkeye dönme talebinde bulunduğu belirtildi.


Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Çin'deki büyükelçiliğimizin verdiği bilgilere göre 4 Şubat itibariyle Hubei eyaletinde Rusya'ya naklini isteyen 132 vatandaşımız var" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, tahliye edilmeyi isteyen Rusların 82'sinin eyaletin Wuhan kentinde bulunduğu kaydedildi.


Rus hükümetinin vatandaşlarının tahliyesi için Wuhan'a bugün ilk askeri nakil uçağını gönderdiği ve 4 uçak daha gönderileceği belirtilmişti.


Rusya'nın yeni Başbakanı Mihail Mişustin bakanlarla bir toplantı gerçekleştirmiş ve korona virüsü taşıyan ya da taşıdığından şüphelenilen yabancı ülke vatandaşlarının Rusya Federasyonu'na alınmaması konusunda karar almıştı.


Çin'de yeni tip korona virüsü (2019-nCoV) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı bugün itibariyle 425'e yükseldi. Ülke genelinde görülen vaka sayısının ise 20 bin 471'e yükseldiği açıklandı. Hong Kong'da ise korona virüs salgını nedeniyle ilk ölüm meydana geldi. Böylelikle salgın nedeniyle Çin ana karası dışındaki ölü sayısı 2'ye, dünya genelindeki toplam ölü sayısı ise 427'ye çıktı. Filipinler'de önceki gün 1 kişinin aynı hastalık nedeniyle hayatını kaybettiği açıklanmıştı. - KİEV

Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:47 Kaynak: İHA
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