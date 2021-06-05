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132 yılda tamamlanmıştı! Türkiye'nin en korkunç yolu, adrenalin tutkunlarının adresi oldu - Son Dakika

132 yılda tamamlanmıştı! Türkiye'nin en korkunç yolu, adrenalin tutkunlarının adresi oldu

05.06.2021 14:26

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde, yöre sakinlerinin zorlu mücadelesi ve devlet desteğiyle 132 yılda tamamlanan, "dünyanın en zorlu yolları" arasında olan Taş Yolu, çok sayıda tünel, viraj, keskin uçurumları ve doğal güzellikleriyle her mevsim adrenalin tutkunlarının adresi oluyor.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde, yöre sakinlerinin zorlu mücadelesi ve devlet desteğiyle 132 yılda yapılan, "dünyanın en zorlu yolları" arasında gösterilen Taş Yolu, çok sayıda tünel, viraj, keskin uçurumları ve doğal güzellikleriyle her mevsim adrenalin tutkunlarını ağırlıyor.

Kemaliye ilçesini Sivas'ın Divriği ilçesi üzerinden İç Anadolu'ya bağlamak amacıyla 1870'te inşasına başlanan Taş Yolu, Karanlık Kanyon'un geçit vermeyen kayalıklarını ilkel aletlerle oyan ve adeta iğneyle kuyu kazan yöre halkı tarafından 132 yıllık çalışma sonucu devletin de verdiği destekle 2002'de tamamlandı. Önceleri dar olduğu için sadece yürüyerek geçilebilen Taş Yolu, zamanla araç geçişi için genişletilerek Kemaliye'yi Divriği'ye ve buradan da İç Anadolu'ya bağladı.

132 yılda tamamlanmıştı! Türkiye'nin en korkunç yolu, adrenalin tutkunlarının adresi oldu

TURİSTLERİN UĞRAK YERİ OLDU

Alternatif yolların açılmasıyla şimdilerde turizm amaçlı kullanılan Taş Yolu, doğal güzelliği ve zorlu parkuruyla yurt içinden ve dışından çok sayıda turistin uğrak yeri oldu. Dünyanın sayılı kanyonları arasında kabul edilen Karanlık Kanyon boyunca devam eden 10 kilometre uzunluğundaki yol, içinde barındırdığı irili ufaklı 45 tünel, çok sayıda keskin viraj ve uçurumlarıyla her mevsim macera tutkunlarının ilgisini çekiyor. Uluslararası Erzincan Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri düzenlenen Kemaliye'de, yürüyüş ya da araçla zorlu yolculuk yaparak macera yaşamak isteyenleri ağırlayan Taş Yolu'nun yanı sıra Karanlık Kanyon'da da "Base Jamp" ve "Wingsuit" atlayışları gerçekleştirilebiliyor.

132 yılda tamamlanmıştı! Türkiye'nin en korkunç yolu, adrenalin tutkunlarının adresi oldu

İNSAN GÜCÜYLE YAPILAN 100 YILLIK ÇALIŞMADA YOLUN 3 KM'Sİ AÇILDI

Bölgede bir tur firmasının sahibi olan Latif Yalçıner, kullanımı zor olan yolun inşa sürecinin daha zor olduğuna işaret ederek, "Taş Yolu aslında bir Kemaliye özeti çünkü yolu yapmaya karar vermek kolay değildi. O günkü imkanlarla yani kazma küreklerle yol açma kararı almak zordu. Yöre halkı yaklaşık 100 yıl tamamen insan gücüyle çalışarak yolun ancak 3 kilometrelik bölümünü açmayı başarmış." dedi.

132 yılda tamamlanmıştı! Türkiye'nin en korkunç yolu, adrenalin tutkunlarının adresi oldu

DÜNYANIN EN TEHLİKELİ YOLLARI ARASINDA YER ALIYOR

Taş Yolu'nun başlangıçta Kemaliye'den ulaşımı kolaylaştırmak adına yapılmasına rağmen şimdilerde turizm amaçlı ve adrenalin yolu olarak kullanıldığını aktaran Yalçıner, şöyle devam etti:

"Yolun yanından geçtiği Karanlık Kanyon'un yüksekliği yer yer 800 metreyi bulmaktadır ve çok derin vadilere sahiptir. Taş Yolu günümüzde dünyanın en tehlikeli yolları arasında yer almaktadır. Burası son yıllarda özellikle doğa ile ilgilenen misafirlerimizin uğrak noktası haline gelmiştir. Misafirlerimiz emek, kararlılık ve azimle ortaya çıkan yolun bu sonuçlarını burada ilgiyle takip etmektedirler. Taş Yolu, özellikle off-roadcular, motosiklet ve bisiklet grupları ile Kemaliye'ye gelen tur şirketlerinin misafirlerine yürüyüş parkuru olarak gösterdiği alan haline gelmiştir."

Kemaliye Doğa Sporları Kulübü Başkanı Dilşat Özpan ise 132 yıllık geçmişe sahip Taş Yolu'nun doğal güzelliği ile insanları kendisine hayran bıraktığını belirterek, "Zamanla bu yol sadece turizm amaçlı kullanılmaya başlanmıştır. Taş Yolu'na gelen ziyaretçilerimiz burada motosiklet, bisiklet ve araçlarıyla safari yaparak eğlenceli ve adrenalin dolu dakikalar geçirmektedirler." dedi.

132 yılda tamamlanmıştı! Türkiye'nin en korkunç yolu, adrenalin tutkunlarının adresi oldu
132 yılda tamamlanmıştı! Türkiye'nin en korkunç yolu, adrenalin tutkunlarının adresi oldu
132 yılda tamamlanmıştı! Türkiye'nin en korkunç yolu, adrenalin tutkunlarının adresi oldu
132 yılda tamamlanmıştı! Türkiye'nin en korkunç yolu, adrenalin tutkunlarının adresi oldu
132 yılda tamamlanmıştı! Türkiye'nin en korkunç yolu, adrenalin tutkunlarının adresi oldu
132 yılda tamamlanmıştı! Türkiye'nin en korkunç yolu, adrenalin tutkunlarının adresi oldu
132 yılda tamamlanmıştı! Türkiye'nin en korkunç yolu, adrenalin tutkunlarının adresi oldu
132 yılda tamamlanmıştı! Türkiye'nin en korkunç yolu, adrenalin tutkunlarının adresi oldu
132 yılda tamamlanmıştı! Türkiye'nin en korkunç yolu, adrenalin tutkunlarının adresi oldu
132 yılda tamamlanmıştı! Türkiye'nin en korkunç yolu, adrenalin tutkunlarının adresi oldu

İç Anadolu, Erzincan, Kemaliye, Turizm, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 132 yılda tamamlanmıştı! Türkiye'nin en korkunç yolu, adrenalin tutkunlarının adresi oldu - Son Dakika Ekonomi


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